Chloé er tidligere elev av Paty: – Helt surrealistisk

CONFLANS / OSLO (TV 2): I Conflans-Saint-Honorine er befolkningen i sjokk etter at læreren Samuel Paty ble halshugget fredag. – Dette er ekstremt brutalt.

Fredag ved 17-tiden ble læreren Samuel Paty angrepet like ved skolen der han arbeidet. Han ble halshugget, og den mistenkte er en 18 år gammel mann som ble skutt og drept av politiet kort tid senere.

Paty skal i tiden før drapet ha mottatt trusler, etter at han viste frem Muhammed-karikaturer i undervisning om ytringsfriheten.

Lørdag er det lagt ned mye blomster utenfor skolen der Paty jobbet i Conflans-Saint-Honorine.

BLOMSTER: Det er lagt ned blomster og hilsner ved skolen der Paty underviste lørdag. Foto: Santiago Vergara / TV2

– Surrealistisk

Paty hadde selv små barn, og hans eldste datter var lørdag på stedet med blomster.

– Dette er helt surrealistisk for meg, sier Chloé Daunas (16), som selv hadde Paty som lærer da hun gikk på den aktuelle skolen.

– Han var en svært sympatisk lærer, han lyttet til oss og spøkte mye. Han var en lærer vi likte å ha timer med, sier hun.

Hun forteller at det var en del av undervisningen hans at han viste frem Muhammed-karikaturer.

– For meg er det en del av jobben hans som lærer. Vi skal lære om de grunnleggende frihetene, som ytringsfrihet. Samtidig så forstår jeg at enkelte elever reagerer på dette på bakgrunn av sin religion, sier hun.

Chloés far Olivier Daunas er sjokkert etter det som har skjedd.

– Dette er ekstremt brutalt og utenfor min fatteevne, sier han til TV 2.

De to møtte lørdag opp utenfor skolen for å minnes Paty. De opplyser at den mistenkte gjerningsmannen ikke er fra stedet, og ikke har noe med skolen å gjøre.

SKOLE: Mange hadde lørdag møtt opp utenfor skolen der Paty underviste. Foto: Santiago Vergara / TV 2

Ble anmeldt

Paty skal i tiden før drapet ha blitt anmeldt av faren til en 13 år gammel jente i klassen. Faren reagerte å at han viste frem Muhammed-karikatur for elevene.

Faren skal også ha delt en video på sosiale medier der han reagerte kraftig på dette, melder TV-kanalen BFMTV. Paty svarte da med å anmelde faren tilbake for ærekrenkelse.

TV 2 møter også to kvinner med hijab utenfor skolen. Den ene er født i Frankrike, den andre i Algerie. En av dem har vært elev ved skolen.

– Vi tar sterk avstand fra volden. Likevel er det feil av læreren å vise fram tegningene, sier kvinnen som er født i Frankrike.

– For oss muslimer er det veldig sårende å vise bilder av profeten, sier hun.