Werner-show holdt ikke – Chelsea rotet bort seieren

Det ble to scoringer og en assist for Timo Werner lørdag kveld. Likevel mistet Chelsea seieren på overtid.

Chelsea - Southampton 3-3

Det ble poengdeling i London lørdag kveld, til tross for to scoringer og assist fra Timo Werner. En sen scoring fra Jannik Vestergaard sørget for poengdeling.

– Chelsea dominerte, men vi kjempet oss tilbake. Vi fikk et mål litt ut av det blå. Det ga oss selvtillit. At vi kjempet oss tilbake her, viser at vi har karakter, sa Vestergaard etter kampen.

Timo Werner var, som han sa selv 50 prosent glad og 50 prosent ulykkelig etter kampen. Målene hans gledet ham, men ikke resultatet.

– Det er alltid vanskelig med et mål imot like før pause. De presset oss høyt i andreomgang. Vi gir dem ikke mange sjanser, men to for mye. Vi skule ha vunnet, sa tyskeren.

Werners første

Timo Werner herjet til tider med Southamptons forsvar før pause. Tyskeren har slitt med å finne nettmaskene i Premier League, men hans enorme hurtighet gjorde at han nettet først etter 15 minutter og så etter 28 minutter.

Timo Werner setter sitt første i Premier League

– Han viser sin klasse på det første målet. Han kommer unna flere forsvarere og holder hodet kaldt, sa Trevor Morley i TV 2s PL-studio.

– Han er så smart og fotrapp. Det er en god strategi mot stoppere som er tregere enn deg, roste Brede Hangeland.

Danny Ings slo tilbake etter at Kai Havertz mistet ballen på egen banehalvdel og lot Southampton få muligheten til å sette fart rett på Chelseas mål. Chelsea ledet 2-1 til pause.

Kepa Arrizabalaga og Kurt Zouma rotet det til for Chelsea like før timen var spilt. Et stygt tilbakespill fra Zouma havnet i beina på Southamptons Ché Adams, som snublet seg forbi Chelsea-keeperen. Ballen gikk først i stolpen, men på andre forsøk banket Adams inn utligningen for bortelaget.

Kai Havertz med sitt første PL-mål

Det tok dog ikke lang tid før to tyske stjerner tok tilbake ledelsen for Chelsea. Dagens tomålsscorer viste at han også kan være servitør. Werner ble spilt inn i boksen og sendte ballen galant videre til Kai Havertz, som dermed satte sin første Premier League-scoring og igjen sendte Chelsea i føringen.

Men Southampton svarte igjen. To minutter etter ordinær tid stusset Jannik Vestergaard videre en ball fra Theo Walcott. Dermed endte det med poengdeling.