Gruer seg til å se drapsmannen i retten

– Hun er glad for at saken endelig kommer opp og får en avslutning, men hun gruer seg til dette, blant annet fordi gjerningsmannen skal sitte i samme lokale, sier bistandsadvokat Gunhild Lærum til TV 2.

– Hvordan blir det?

– Det blir veldig vanskelig for henne å se ham i retten.

TILFELDIG OFFER: Heikki Bjørklund Paltto (24). Foto: Privat

Mandag begynner rettssaken etter at Heikki Bjørklund Paltto (24) ble drept med 45 knivstikk i sin egen leilighet på Majorstua den 15. oktober i 2018.

Begge foreldrene til Paltto skal vitne før Makaveli Lindén selv skal forklare seg for dommerne.

Svensken har erkjent at han først ranet en mann på Majorstua, før han tok seg inn i leiligheten til Paltto og drepte ham.

Ifølge TV 2s opplysninger ble 24-åringen holdt fanget i minst 10 minutter mens den dødelige volden pågikk.

– Et sjokk

Det var en av kameratene i kollektivet som fant Paltto i leiligheten. Politi og ambulanse ble tilkalt, men han ble erklært død på stedet.

– Det var et sjokk. Hun var på ferietur da dette skjedde, og da handlet det om å komme seg hjem og få klarhet i hva som hadde skjedd. Dette var hennes nærmeste og kjæreste person i livet, som brått og meningsløst ble revet bort, sier bistandsadvokat Lærum.

BISTÅR AVDØDES MOR: Advokat Gunhild Lærum. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Etter drapet levde familien i uvisshet. Først ante ikke politiet hvem som sto bak, men etter fem dager ble en ukjent mann etterlyst etter å ha blitt fanget opp på overvåkningskameraer på Oslo vest.

Like etter fant politiet ut at mannen de lette etter var Makaveli Lindén, men at han hadde rømt landet.

Siktet for nytt drap

Etter åtte dager på flukt ble han pågrepet av politiet i Frankrike.

ERKJENNER: Makaveli Lindén (22) har erkjent at han drepte Heikki Bjørklund Paltto. Foto: Interpol

Før han kom dit var 22-åringen innom Belgia. Der ble Johanna Jostameling funnet drept i sin egen leilighet.

Belgisk politi har siktet Lindén for drapet, men svensken har ikke tatt stilling til spørsmålet om skyld i den saken.

En eventuell rettssak i Belgia vil først komme opp etter at rettssaken i Oslo er avgjort.

Det er ubestridt at Lindén drepte Heikki Paltto, men det er knyttet usikkerhet til om han var tilregnelig da drapet skjedde.

Ber om behandling

– Vi vil påstå at han var utilregnelig, sier Lindéns forsvarer Øystein Storrvik.

– Hvorfor det?

FORSVARER: Advokat Øystein Storrvik vil be om at hans klient dømmes til behandling. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

– Vi mener det er klare indikasjoner på det. Det handler om beskrivelser av hvordan han oppførte seg på den aktuelle dagen, forhistorien hans fra Sverige og omstendighetene på åstedet.

I tiltalen åpner statsadvokat Trude Antonsen for å påstå enten forvaring eller overføring til tvungen psykisk helsevern.

Året før drapet ble 22-åringen funnet å være psykotisk av sakkyndige i Sverige. Etter drapet har norske psykiatere konkludert med at han er schizofren og at han har psykoser, men under sterk tvil har de kommet til at han var tilregnelig da han drepte Heikki Paltto.

Kamerater skal vitne

Slik TV 2 forstår det, er utfordringen at få personer kan beskrive hvordan svensken oppførte seg rett før drapet, på drapsdagen og i tiden like etterpå.

I retten skal tre av av Lindéns kamerater til å vitne. 22-åringen oppholdt seg hos dem i Oslo i dagene forut for drapet.

Deres vitnemål om hvordan han oppførte seg kan bli avgjørende for om retten dømmer han til behandling eller straff.

Statsadvokat Trude Antonsen vil ikke kommentere dette før rettssaken begynner.

Ifølge forsvarer Storrvik var det ingen foranledning, ei heller noen relasjon mellom Paltto og Lindén.

– Det er ingen rasjonalitet i dette. Det mener vi at underbygger at han var utilregnelig, sier Storrvik.

Det er satt av fem dager til hovedforhandlingen.