Haaland hvilt fra start – reddet dagen med uselvisk assist

Hoffenheim-Borussia Dortmund 0-1

Etter å ha startet samtlige kamper for landslaget, inkludert 120 minutter mot Serbia, startet Erling Braut Haaland på benken for Borussia Dortmund. Trolig hadde trener Lucien Favre tirsdagens Champions League-møte med Lazio i bakhodet.

Erling Braut Haaland erstattet Julian Brandt i det 64. spilleminutt. Foto: Kai Pfaffenbach

Etter drøyt timen spilt kastet jærbuen av seg overtrekksdrakten. Da stod det 0-0 på Rhein-Neckar-Arena. Haaland og Marco Reus erstattet Jadon Sancho og Julian Brandt i et dobbeltbytte.

Ti minutter senere ble Haaland spilt alene med keeper. Som han gjorde i forrige Bundesliga-kamp, serverte han heller lagkameraten enn å gå for avslutning selv. Da fikk Reus en enkel oppgave i å trille ballen i mål.

– Haaland viser sitt overblikk i den situasjonen, og så er han helt rå på å starte løpene sine til rett tid. Jeg trodde først han var offside, men han er marginalt onside – som så mange ganger før, kommenterer TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

– Han er en meget intelligent fotballspiller. Det ser man på måten han beveger seg på, måten han avslutter på og så ser man det også når han spiller fri sine lagkamerater. Han hadde et veldig fint fremspill sist også, men da ble Mathias Normann taklet i siste øyeblikk, fortsetter han.

Etterpå ble Haaland liggende nede. Han kolliderte med den utrusende Hoffenheim-målvakten i sitasjonen, men kom seg etter litt behandling fra legeteamet på beina igjen.

Like etter ble Haaland spilt fri igjen. Han kom tett på keeper, og avslutningen snek seg utenfor stolpen. Og noen minutter senere banket 20-åringen ballen i stolpen fra skrått hold.

Et livlig Haaland-innhopp bidro med andre ord sterkt til at Dortmund sikret seg en sterk borteseier over Hoffenheim.

– Vi hadde mange gode spillere på benken i dag, og mange gode på banen. Når vi har den kvaliteten forventer vi at de skal avgjøre kamper, og det gjorde de i dag, sier Dortmund-spiller Thomas Delaney i et intervju vist på Viasat.

Alexander Sørloth startet på benken for RB Leipzig, som slo Augsburg 2-0 borte. Trønderen ble byttet inn like før slutt. Han var svært nær en assist, men lagkameraten Hee-Chan Hwang dundret ballen i tverrliggeren og ut.