Mann døde i arbeidsulykke - funnet begravd i jord

Fredag kveld ble en 18 år gammel mann funnet død, delvis begravd i jord, på sin arbeidsplass i Larvik.

Mannen jobbet med en maskin som solder matjord.

– Vi tror at han skulle gjøre vedlikeholdsarbeid på denne maskinen, og så har det skjedd en ulykke som førte til at han fikk denne jorden over seg, sier operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt, Tore Grindem.

Saken etterforskes som en arbeidsulykke.

Ifølge Grindem skjedde ulykken mest sannsynlig på ettermiddagen. Politiet hadde også vært ute for å lete etter mannen, som var blitt meldt savnet i forkant av funnet.

Mannens pårørende er varslet om dødsfallet.