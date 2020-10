Klopp etter VAR-kontrovers: – Jeg forstår ikke disse avgjørelsene

Et heseblesende Merseyside-derby endte til slutt 2-2 på Goodison Park.

Men på overtid trodde Liverpool at de hadde klart å få med seg alle poengene da kaptein Jordan Henderson scoret på overtid.

Etter at VAR hadde sett på situasjonen ble det imidlertid dømt offside på Sadio Mané i forkant av scoringen.

Det skjønner Liverpool-manager Jürgen Klopp lite av – tyskeren mener samtidig at de kontrollerte kampen, og at det var den beste kampen de har spilt på Goodison Park under ham – sett bort fra resultatet.

– Noen viste meg Henderson-målet i garderoben. Jeg vet ikke hvor linjen er, eller hvordan man kan si at det er offside. Jeg forstår ikke disse avgjørelsene, svarer Klopp til BBC.

– Må ha en bakgrunn med anatomi

TV 2s fotballekspert Brede Hangeland støtter Klopp, og mener VAR nok en gang hadde en blytung dag på jobben.

– Vi blir bedt om å stole på dem (VAR). Men fra et nøytralt ståsted er det trist å se at det har blitt slik. Man må ha en komplett bakgrunn med anatomi for å forstå dette her, sier TV 2s fotballekspert Brede Hangeland i studio.

Liverpool-kaptein Jordan Henderson fatter ikke hvorfor scoringen ble annullert.

– Det virker som de bøyer linjene noen ganger for å gjøre det til offside. Jeg vet ikke hvordan de gjør det, sier Henderson syrlig og spøkefullt til britisk tv, før han retter opp:

– Det er ikke bare det målet. Vi fortjente å vinne med sjansene vi skapte, og fra start til slutt var vi det beste laget. Jeg tror Everton vil være fornøyd med uavgjort.

– Det er en god følelse. Vi kjempet bra. Det var en spennende og vanskelig kamp, men vi viste god karakter som kjempet oss tilbake. Prestasjonen til laget var bra, vi er fortsatt på topp og følelsen er bra, sier Ancelotti til britisk tv.

– Du må ha trodd at det skulle glippe på slutten?

– Ja, det var mange vanskelige avgjørelser for dommeren fra begynnelsen av. Men på banen var en av de beste dommerne, så ingen klager på det, svarer italieneren.

Rødt kort

Thiago Alcantara spilte sin første kamp fra start for Liverpool. Spanjolen ble meid ned av Richarlison, som fikk marsjordre, like før slutt.

– Det var den første kampen hans. Han trengte noen minutter på å tilpasse seg. I noen situasjoner ville han ha frispark der han er vant til å få det, men i dette landet får du ikke det. Han fikk minst en smell da Richarlison fikk det røde kortet. Vi må se nærmere på det, det var ikke gledelig, sier Klopp.

Calwert-Lewin roses

Midstopper Michael Keane, som scoret Evertons første, mener at de har kortet ned på avstanden til storebroren i byen.

– Definitivt. Vi har forbedret oss, og de nye guttene som har kommet inn har vært briljante. Mentaliteten her har endret seg, og vi viste det på banen. Vi slapp inn tidlig. Tidligere hadde vi nok sluppet inn igjen, men vi slo heller tilbake. Det viser hvor vi står. Vi er fulle av selvtillit, sier Keane.

– Det kunne gått begge veier. Vi hadde sjanser, og de hadde sjanser. De må ha vært en gøy kamp å se på, fortsetter stopperkjempen.

Midtstopperen er også full av lovord om ligaens toppscorer og lagkamerat Dominic Calwert-Lewin – som scoret sitt syvende mål for sesongen.

– I det oppbyggende spillet, i bevegelsene og instinktet i boksen har han forbedret seg massivt. Det er derfor han scorer så mye. Han er utrolig til å heade, og har trolig et av de beste stegene jeg har sett. Han er alltid en trussel i luften, og mange andre ting har han forbedret òg. All honnør til ham, han har jobbet hardt, roser Keane.

– Det er noe jeg har startet å spille på, og en styrke jeg har hatt i verktøykassen. Men nå ser guttene etter meg i boksen, og jeg kommer inn i områder hvor jeg kan bruke det, sier Calvert-Lewin.