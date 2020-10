Kilder til TV 2: Lederen i Siv Jensens hjemfylke ønsket skriftlig votering om gjenvalg

Like før Frp-landsmøtet startet på Gardermoen lørdag formiddag holdt Oslo Frp et internt møte.

På møtet tok bydelslagsleder Hans Otto Watne ordet og la frem et dramatisk forslag:

At Oslo Frp - Siv Jensens eget fylkeslag - skulle kreve skriftlig avstemning på partilederen når landsmøtet lørdag kveld skal velge ny partiledelse.

Siv Jensen er innstilt på gjenvalg, men et krav om en skriftlig avstemning er et klart signal om redusert eller manglende tillit eller støtte fra grasrota i partiet.

– Mer demokratisk

Watne selv bekreftet overfor TV 2 at han vil ha skriftlig avstemning.

– Jeg ønsker en skriftlig votering fordi det har vært en tradisjon at personvalg er skriftlig. Det er mer demokratisk, sa Watne like før klokken fire.

Ballen er nå lagt død, opplyser Watne til Dagbladet.

TV 2 vet at det også lørdag ettermiddag har vært jobbet for å finne en delegat som kunne kreve skriftlig votering.

– Skriftlig votering, uten motkandidat, er en ren ydmykelse av Siv Jensen. Og det fra hennes eget fylkeslag, sier TV 2s kommentator Aslak Eriksrud.

Det oppsiktsvekkende forslaget ble møtt med kritiske innvendinger fra flere profilerte Frp-politikere, som tidligere byråd Peter N. Myhre, gruppeleder Aina Stenersen i Oslo bystyre og tidligere statssekretær Tommy Skjervold.

Men fylkeslagets leder, Geir Ugland Jacobsen, støttet forslaget. Han argumenterte for at landsmøtet burde få muligheten til å votere skriftlig over Jensens lederskap, opplyser kilder til TV 2.

– Det var kun et spørsmål som kom opp om den tekniske siden av stemmegivningen ved personvalg, sier Ugland Jacobsen.

Etter TV 2s publisering skriver Ugland Jacobsen i en tekstmelding at han nå ikke ønsker skriftlig votering. Han mener TV 2s opplysninger i feil.

I sommer argumenterte han slik for at det burde vært en motkandidat til Siv Jensen:

– Det hadde vært hyggelig med flere kandidater, og det blir Nord-Koreansk for å si det stygt. Det er demokraten i meg som sier det bør flere. Sett fra eget politisk ståsted vil jeg foretrekke en fra den nasjonalliberale delen av partiet. Jeg kunne tenke meg en kandidat som er mer på linje med oss i Oslo.

Strid om retning

Det har i lengre tid vært strid om retningen i Oslo Frp. På årsmøtet i februar stemte Oslo-partiet får en resolusjon, hvor de tok til orde for å gå i en nasjonalkonservativ retning.

Siv Jensen stemte imot.

I sommer tok hun et oppgjør med kreftene i sitt eget fylkeslag.

– Enten så føyer man seg, eller så må man se seg om noe annet å drive med fordi da er man i feil parti.