Babylykke for Gaute Grøtta Grav

I mai kom nyheten om at programleder Gaute Grøtta Grav (41) venter barn med den elleve år yngre kjæresten Cathrine Montero Moen (30).

– Det er kjempekoselig, og vi gleder oss. At vi skal bli foreldre sammen føles utrolig fint, fortalte 41-åringen til Se og Hør den gang.

Velkommen

Nå kan pare røpe på Instagram at de har blitt foreldre til en liten gutt ved navn Aron.

– Velkommen til verden, Aron Grøtta Grav. Nå er jeg far til tre fantastiske barn, skriver han på bildedelingstjenesten.

Til God kveld Norge kan Grav fortelle at alt står bra til med mor og barn.

– En fødsel etter læreboka, sa jordmor. Vi er spente på om Aron blir en gardsgut når han blir eldre. Navnet kan bety «fra fjellet», og det passer veldig bra siden vi har så sterk tiltykning til Isfjorden og Romsdalen. Vi er veldig takknemlige og lykkelige over å fått et friskt barn, sier han.



Fra før har Grøtta Grav to barn med tidligere «Farmen»-vinner Silje Hvarnes.

Møttes på jobb

Det ble store overskrifter i media da det i 2017 ble kjent at den tidligere Farmen-programlederen og daværende samboer Silje Hvarnes, gikk hvert til sitt etter ti år som kjærester.

Kort tid etter at bruddet ble kjent, ble Gaute koblet til Cathrine Montero Moen, som selv jobbet i Farmen-produksjonen. Moen er også kjent som tidligere deltaker i «Robinsonekspedisjonen».

Dette var tredje gang det har oppstått romantikk for Gaute på Farmen-gården, og i fjor ble forholdet bekreftet. Nå har paret fått sitt første barn sammen.

Nye prosjekter

Nå ser det ut til at Grøtta Grav har mye tid til farsrollen, da det i februar ble kjent at 41-åringen slutter som programleder for Farmen etter 13 sesonger.

I 2001 vant han selv den første sesongen av det populære programmet. Tre år senere fikk han jobben som programleder, og har i tillegg ledet Farmen-kjendis i tre år.

– Dette er en beslutning som jeg har tenkt mye på, og nå som de mest involverte er informert føles det mest av alt befriende for min del, fortalte programlederen i et intervju med TV 2.