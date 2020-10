To par ute av Skal vi danse

Etter en høydramatisk Skal vi danse-sending forrige uke, var det to dansepar som måtte forlate parketten denne lørdagen.

Denne ukens tema var «kjendisens valg», hvilket betød at Skal vi danse-deltakerne stod for regien på kveldens dans og kunne velge sang og dans som de selv ønsket.

Med dansepartnerne sine måtte youtuber Agnete «Agnetesh» Husebye (24), komiker og radioprofil Siri Kristiansen (42) og radioprogramleder Michael Andreassen (48) danse mot hverandre i kveldens danseduell.

Til sist var det Husebye og Kristiansen som måtte forlate parketten.

FIKK FÆRREST STEMMER: Siri Kristiansen og Agnete Husebye har imponert dommere og seere gjennom sin tid i Skal vi danse. Foto: Espen Solli/TV 2

Se dansene til Husebye og Kristiansen lenger ned i saken.

– Det var ikke noe gøy, men det var ikke helt uforventet heller. Vi visste jo at det var to som måtte ryke, sier Husebye når TV 2 snakker med henne og dansepartneren Bjørn Wettre Holthe (39) på telefon.

Dommerne påpekte at de syntes Husebye virket tvilende på seg selv. Hun satt igjen med en helt annen følelse.

– Det har vært en tung uke, men jeg følte at vi leverte den beste gjennomgangen av dansen på sending. Jeg tenkte ikke så mye på det de sa, jeg var bare fornøyd etter dansen.

Det støtter Wettre Holthe.

– Vi har jobbet hardt hele uken, og at vi presterer best på sending er deilig å kjenne på. Det er en deilig følelse å gå ut med. Dommerne får si sitt, men vi føler vi gikk ut med et smell, sier han og legger til:

– Vi hadde jo årets rip-off! Det er jo ikke verst, så det skal vi være stolte av.

POPULÆRE: Sammen med dansepartnerne sine har Siri Kristiansen og Agnete Husebye vært populære deltakere i årets sesong av Skal vi danse. Foto: Espen Solli/TV 2

Nådde målet

For Kristiansen og dansepartner Tarjei Svalastog (22) føltes det fint å forlate konkurransen i kveldens program.

– Det var egentlig fint å ryke på det jeg og Tarjei liker å kalle en topp. Vi er veldig fornøyd med dansen i dag, og å ryke på en dans man er fornøyd med føles ok av en eller annen grunn, sier hun når TV 2 snakker med danseparet på telefon.

Det var tydelig at denne dansen var svært personlig for Kristiansen. Hun hadde ikke trodd at hun skulle få muligheten til å vise den for seerne.

– Jeg trodde ikke jeg skulle få vist den, men vi fikk det, og da hadde jeg ikke flere mål egentlig. Det var denne dansen som var målet.

Hun forteller at dansen var følsom og veldig personlig for henne.

– Jeg liker å tro at jeg kan fikse og ordne ting for folk, både på et profesjonelt plan, men også i nære relasjoner. Når jeg kommer i situasjoner hvor jeg må sitte på sidelinjen å håpe på at ting ordner seg, er det veldig uvant for meg, sier hun.

Historisk

På grunn av usikkerheten knyttet til avstemmingen i danseduellen forrige uke, bestemte TV 2 å gi realitydeltaker Nathan «Nate» Kahungu (24) og hans dansepartner Helene Spilling (24) en ny sjanse, som de i utgangspunktet tapte mot radioprogramelder Michael Andreassen (48) og hans dansepartner Ewa Trela (41).

Det betød at det var ett par for mye i kveldens sending. Hvem som måtte forlate konkurransen ble dermed avgjort på en annen måte enn normalt.

Det er første gang i Skal vi danse-historien at det skjer.

Pressesjef i TV 2 Jan-Petter Dahl fortalte tidligere denne uken at dommerpoengene og publikumsstemmene fra første del av forrige sending ble videreført til kveldens sending, og ble lagt sammen med dommerpoengene og seerstemmene som ble avgitt denne lørdagen.

De tre parene som da satt igjen med lavest samlet poengsum fra forrige sending og kveldens sending, måtte danse på nytt i en danseduell.

Før parene skulle ut i ilden ble alle stemmene nullstilt, og de to parene med færrest seerstemmer i danseduellen, måtte forlate konkurransen.

Kveldens danser

Programleder Marte Bratberg (31) hadde valgt å danse en moderne dans med sin danspartner Benjamin Jayakoddy (26).

Paret fikk skryt for sin dans. Dommer Merete Lingjærde syntes det var modige av dem å utfordre seg på noe de ikke hadde gjort før.

Bratberg og Jayakoddy fikk 33 poeng.

Etter å imponert gjennom årets sesong av Skal vi danse, ønsket idrettsutøver Birgit Skarstein (31) å dedikere sin dans til dansepartneren Philip Raabe (20).

Paret fikk 36 poeng for sin dans.

Skilegenden Thomas Alsgaard skulle denne lørdagen vise sin indre rockestjerne, da han hadde valgt å danse til sitt favoritt-rockeband Backstreet Girls.

Sammen med dansepartneren sin Rikke Lund (25) fikk de 29 poeng.

Youtuber Agnete «Agnetesh» Husebye (24) ønsket å lage en dans som viste hvordan hun og hennes dansepartner Bjørn Wettre Holthe (39) har kommet fra to forskjellige steder, hun som en ung internettsensasjon og han som ballroomdanser.

Dommerne mente Husebye tvilte på seg selv, og at hun må «gønne» mer på.

– Jeg ønsker meg mer utvikling, med tanke på at vi er i program syv. Det virker som du tviler litt på deg selv, sa dommer Trine Dehli Cleve.

Paret fikk 22 poeng av dommerne.

Love Island-deltaker Nathan «Nate» Kahungu (24) og dansepartneren Helene Spilling (24) fikk en ny sjanse i konkurransen, etter stemmetrøbbelet forrige lørdag.

Kahungu ville bruke muligheten til å sette fokus på et viktig tema, nemlig «Black Lives Matter». Med sin hip-hop koregrafi imponerte paret dommerne med formidlingen.

Paret fikk full pott og 40 poeng av dommerne.

Radioprofil og komiker Siri Kristiansen (42) valgte å danse til en sang som hun begynner å gråte av, hver gang hun hører den. Til Fix You av Coldplay viste hun, sammen med sin dansepartner Tarjei Svalastog (22), en sårbar, moderne dans.

De fikk 32 poeng for sin dans.

Radioprogramleder Michael Andreassen (48) lagde 80-tallsfest på parketten i lørdagens sending. Sammen med sin dansepartner Ewa Trela (41) var det høy fart og mye løft. På et tidspunkt kræsjet danseparet inn i TV-kameraet, da Andreassen skulle løfte Trela.

Dommerne lot seg imidlertid imponere.

– Det var helt konge. Jeg er så imponert, du er en maskin, sa dommer Egor Filipenko.

Paret fikk 32 poeng for sin showdans.

Fysiker og programleder Andreas Wahl (37) ønsket å vise frem en moderne dans sammen med dansepartneren sin Mai Mentzoni (26).

De imponerte dommerne til full pott.

– Dette var en utrolig vakker koreografi. Det er én av de beste jeg har sett på mange år. 195 centimeter med sårbarhet, i tett samspill med Mai, var utrolig vakkert, sa dommer Merete Lingjærde.

Paret fikk 40 poeng av dommerne.

