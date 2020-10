Ketil Solvik-Olsen tordnet fra talerstolen

Kun de med dårlig batteri i høreapparatet mener det er en dårlig idé med innestemme, mener Solvik-Olsen. – Et overtramp hvis han sikter til meg, svarer fylkeslederen i Oslo Frp.

Fra talerstolen på Frps landsmøte nærmest tordnet Frp-topp Ketil Solvik-Olsen. Han vil ha et mildere Frp som snakker om innvandring uten å generalisere.

– Jeg vil ikke være kommentator. Jeg vil endre ting. Derfor tok jeg til orde for å bruke innestemme. Det er kun de med dårlig batteri i høreapparatet som mener innestemme ikke fungerer. De som ikke tror innestemme fungerer kan se på samferdselspolitikken de fem første årene i regjering, sa den tidligere samferdselsministeren.

– Overtramp

Oslo Frps fylkesleder Geir Ugland Jacobsen bruker høreapparat. Begge er også kjent for å være tydelig og spissformulert om innvandring.

– Jeg vet ikke om han sikter til meg. Jeg bruker jo høreapparat. Jeg valgte å tolke det som at han ikke tenkte på meg. Det vil i så fall være et overtramp, sier Ugland Jacobsen til TV 2.

Det var i et intervju med VG fredag at Solvik-Olsen løftet debatten om Frps takt og tone.

– På en del områder, som innvandring, fremstår vi ikke så balanserte som det politikken vår faktisk er. I boken min skriver jeg at vi bør ha en litt mykere stemme, men fortsatt tydelige. Dersom folk reagerer på ordbruken, da er det vanskelig å få de til å høre på innholdet. Noen sier at all reklame er god reklame. Jeg er ikke der, sa han til avisen.

– Du er en av dem som snakker høyest i Frp om innvandring.

– Ja. Det er riktig. Helt alene er jeg ikke, men det er viktig å ha på agendaen. Det er viktig å være saklig, men ikke nødvendigvis lavmælt, sier Ugland Jacobsen.

Også Frp-leder Siv Jensen tok opp Solvik-Olsens utspill i sin landsmøtetale.

– Vi skal ikke snakke med innestemme om innvandringspolitikken, Ketil, sa Siv Jensen til landsmøtet.

– Ikke bare innvandringspolitikk

Solvik-Olsen er ordknapp på spørsmål om hvem han siktet til.

– Jeg tror jeg sa det jeg trenger å si på talerstolen, skriver Solvik-Olsen i en SMS.

Fredag sa også Solvik-Olsen til TV 2 at Oslo Frp bør breie seg ut om de skal gjøre det bedre ved valg.

– Hvis en ser hvor vi har det gjort det godt i valg over tid, så er det i de fylkene der vi har en bred portefølje av saker som engasjerer velgere i hverdagen: Næringsliv, samferdsel og skole. Oslo må nok breie ut spekteret sitt sånn at flere deler av befolkningen ser at vi er opptatt av flere spørsmål, ikke bare innvandringspolitikk.

Det faller ikke i god jord i Oslo Frp.

– Nå har Oslo en helt spesiell situasjon som jeg tror Ketil Solvik-Olsen ikke helt tar innover seg, sammenlignet med hans fylke. Oslo har en helt annen demografi enn Rogaland. Det er Oslo som har flest problemer knyttet til innvandring, sier Ugland Jacobsen.

– Mener du han bommer?

– Ja. Hvis det er noen som er ensporet, så er det ikke meg, sier Ugland Jacobsen.