Rødt kort og VAR-drama på overtid i ellevilt derby: – For et kok!

VAR spolerte for Liverpool på overtid.

Everton - Liverpool (1-1) 2-2

På overtid trodde Liverpool at de tok med seg alle poengene mot Everton. Men etter en VAR-sjekk viste bildene at Sadio Mané, som slo den målgivende pasningen til målscorer Jordan Hendeson, var i offside.

For å toppe det hele ble Evertons Richarlison utvist like før slutt etter en stygg takling på Thiago.

– For et kok, utbrøt TV 2s kommentator Øyvind Alsaker.

Et forrykende Merseyside-derby endte til slutt 2-2. Mohamed Salah scoret først 2-1 etter 70 minutter, men drøye ti minutter senere fløy Evertons stjernespiss Dominic Calwert-Lewin himmelhøyt og sørget for 2-2.

– Se på kenguruen Calvert-Lewin. Robertson bare gir opp. Det er helt i ypperste verdensklasse når man ser på hodespillere i verden. Det er litt som Ronaldo. Han går rett opp og styrer den med kraft ned i hjørnet. For en scoring, sier TV 2s fotballekspert Nils Johan Semb.

Salah ble historisk

Men før det viste Mohamed Salah seg frem, da han på volley, innenfor Evertons 16-meter, hamret gjestene opp i 2-1.

– Mohamed Salah har med dette scoret 100 ganger for Liverpool. Han har brukt 159 kamper på å nå dette tallet. Det er bare to spillere som har nådd det tallet raskere enn ham. Nå har han skrevet seg inn i Liverpools historiebøker, med den ene fenomenale rekorden etter den andre, sier TV 2s kommentator Øyvind Alsaker.

Det tok ikke mer enn to og et halvt minutt før ballen lå i nettet. Sadio Mané kom seg fri på første stolpe og bredsidet inn inn 1-0 etter et presist innlegg fra Andrew Robertson.

– De løper Everton fullstendig opp i limingen. Det er rett og slett glitrende angrepsspill av Liverpool, sier TV 2s fotballekspert Brede Hangeland i studio.

Blåtrøyene brukte ikke lang tid på å slå tilbake. På en corner fra Evertons nye stjerne, James Rodríguez, etter 18 minutter steg Michael Keane til værs og stanget inn utligningen.

Like før timen var spilt fikk hjemmelaget en eventyrlig mulighet til å ta ledelsen. Richarlison kom seg fri i feltet før han stanget ballen i stolpen.

Van Dijk ut med skade

Ikke mer enn fem minutter ut i oppgjøret måtte en av Liverpools absolutte bærebjelker forlate banen med skade. Etter å ha blitt grisetaklet av Everton-keeper Jordan Pickford måtte Virgil van Dijk byttes ut til fordel for Joe Gomez.

Ettersom at nederlenderen var i offside da han ble overfalt av Pickford, valgte ikke VAR å vurdere om det skulle bli verken straffespark til Liverpool eller rødt kort til hjemmelagets sisteskanse.

Det fikk TV 2s ekspert til å reagere.

– Det er en fullstendig hodeløs takling av Pickford. Det er som om VAR ikke klarer å gjøre mer enn én ting av gangen. Alle som ser situasjonen aksepterer offsiden, men så kommer taklingen som er et overfall. Der kan et korsbånd ryke og det er vondt å se på. Det er den styggeste taklingen jeg kan huske å ha sett på en fotballbane, er beskjeden fra TV 2s fotballekspert Brede Hangeland i studio.

Slik startet lagene:

Everton (4-3-3): Jordan Pickford - Seamus Coleman, Michael Keane, Yerry Mina, Lucas Digne - Abdoulaye Doucouré, Allan, André Gomes, James Rodríguez, Dominic Calvert-Lewin og Richarlison

Liverpool (4-3-3): Adrían - Trent Alexander-Arnold, Jöel Matip, Virgil van Dijk, Andrew Robertson - Jordan Henderson, Fabinho, Thiago - Sadio Mané, Mohamed Salah og Roberto Firmino.