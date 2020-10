Åpnet døra for ukjent mann – ble holdt fanget og drept

15. oktober 2018, klokken 07.40: I et parkeringshus på Majorstua i Oslo trues en mann med kniv og tvinges til å gi fra seg en laptop, husnøkler, bankkort og mobiltelefon.

Raneren løper fra stedet og gjemmer seg i en inngjerdet bakgård mellom Majorstua skole og en boligblokk i Arbos gate.

I boligblokka bor Heikki Bjørklund Paltto (24) sammen med flere kompiser i et kollektiv. Denne morgenen er han hjemme alene.

Klokken er rundt åtte om morgenen når Paltto trolig åpner verandadøra ut til bakgården, der raneren har søkt tilflukt.

Da skjer det uforståelige.

Forsøkte å forsvare seg

Uten foranledning blir Paltto angrepet med kniv. En av politiets teorier er at raneren forsøker å true til seg verdier.

ÅSTEDET: Politiet sperret av et større området etter drapet. Heikki Paltto bodde i den brune blokka i bakgrunnen til venstre. Foto: Cornelius Poppe / NTB

Den 24 år gamle mannen blir ifølge TV 2s opplysninger holdt fanget av raneren i minst 10 minutter, kanskje lenger. Slik politiet ser det, hadde 24-åringen ingen mulighet til å komme seg unna.

I løpet av disse minuttene blir Paltto knivstukket omkring 45 ganger av den fremmede mannen.

Åstedet bærer preg av kamp, og det er mye som tyder på at Paltto har forsøkt å forsvare seg mot knivdesperadoen.

TILFELDIG OFFER: Heikki Bjørklund Paltto (24). Foto: Privat

Raneren forlater deretter stedet. Ikke lenge etterpå kommer en av beboerne i kollektivet hjem og finner kameraten sin død.

Samtidig starter en av de mest dramatiske menneskejaktene ledet av norsk politi på mange år.

Den pågår dag og natt i åtte døgn.

Fant kjennetegn

Til å begynne med var politiet i villrede. De visste ikke hvem den etterlyste mannen var, hvor han bodde eller hvor han kom fra.

Men så kom gjennombruddet.

Overvåkningsbilder tydet på at gjerningsmannen hadde flyktet langs Frognerelva. Der hadde han kastet fra seg gjenstander, noe som gjorde at politiet følte seg sikre på at raneren fra garasjeanlegget og drapsmannen i Arbos gate var samme mann.

Litt senere sikret de et skarpt overvåkningsbilde av ham fra Skøyen stasjon.

DET FØRSTE BILDET: Uten å vite hvem de jaktet på, gikk politiet ut og etterlyste denne mannen. Foto: Vidar Ruud / NTB Scanpix

Politiet valgte å gå ut med bilde av den ukjente mannen. Det var særlig ett kjennetegn som ga politiet håp om at det skulle være mulig å identifisere ham: En tatovering på hånden.

KJENNETEGN: Etterforskerne i politiet ble oppløftet da de skjønte at Lindén hadde en karakteristisk tatovering på hånda. Foto: Interpol

Jakt gjennom Europa

Da politiet forsto at mannen de jaktet på var Makaveli Lindén, innså etterforskerne at han for lengst hadde forlatt Norge.

Han ble etterlyst via Interpol.

Etter en kort visitt i hjemlandet Sverige hadde Lindén begynt på flukten sørover i Europa. Han kom seg til byen Mechelen i Belgia.

Der ble først en ung mann ranet med kniv. Dagen etterpå ble Johanna Jostameling drept med flere knivstikk i sin egen leilighet.

DREPT I BELGIA: Johanna Jostameling ble funnet knivdrept i Mechelen. Foto: Privat

Belgisk politi mener at Makaveli Lindén står bak begge ugjerningene, som ligner på det som skjedde på Majorstua noen dager i forveien. 22-åringen har ikke tatt stilling til spørsmålet om skyld i disse sakene.

Etter oppholdet i Belgia reiste Lindén videre med tog til Frankrike.

Den 23. oktober var flukten over idet han ble pågrepet av politiet på togstasjonen i Dijon i Frankrike.

SISTE STOPP: Den åtte dager lange flukten endte på togstasjonen i Dijon i Frankrike. Foto: Lise Åserud / NTB

Havnet i koma

Den 30. oktober var flere politifolk fra Oslo og forsvarer Øystein Storrvik på plass i den franske byen. Under et avhør på tinghuset, erkjente svensken at han først ranet en mann på Majorstua før han drepte Heikki Paltto.

FIKK TILSTÅELSE: Politiadvokatene Christian Hatlo (t.v.) og Sturla Henriksbø var med på avhøret av Lindén i Dijon, der han tilsto drapet på Majorstua. Foto: Lise Åserud / NTB

Lindén ble sittende på høysikkerhetsfengsel i Dijon i et halvt år. Der var han involvert i flere slåsskamper, og han ble beskrevet som «svært voldelig».

På et tidspunkt ble han funnet bevisstløs på cella, noe som førte til at han havnet i koma.

Etter ankomsten til Norge i april i 2019 har han sittet varetektsfengslet, både i Ila fengsel, men også på psykiatrisk sykehus.

PASSES PÅ: Makaveli Lindén på vei inn til et rettsmøte i Frankrike. Foto: Dominique Trossat/ AP

Flere sakkyndige har vurdert om 22-åringen var psykotisk da han begikk drapet på Majorstua. Hvis han var det, kan han ikke dømmes til fengsel.

Vil kreve behandling

Spørsmålet om tilregnelighet kommer til å stå sentralt når rettssaken begynner i Oslo tingrett mandag. Det er kun ranet og drapet på Majorstua som skal behandles. Drapssaken i Belgia blir først behandlet på et senere tidspunkt.

– Vi vil påstå at han var utilregnelig, sier forsvarer Øystein Storrvik.

FORSVARER: Advokat Øystein Storrvik vil be om at hans klient dømmes til behandling. Foto: Lise Åserud / NTB

– Hvorfor det?

– Vi mener det er klare indikasjoner på det. Det handler om beskrivelser av hvordan han oppførte seg på den aktuelle dagen, forhistorien hans fra Sverige og omstendighetene på åstedet.

I tiltalen åpner statsadvokat Trude Antonsen for å påstå enten forvaring eller overføring til tvungen psykisk helsevern.

Året før drapet ble 22-åringen funnet å være psykotisk av sakkyndige i Sverige. Etter drapet har norske psykiatere konkludert med at han er schizofren og at han har psykoser, men under sterk tvil har de kommet til at han var tilregnelig da han drepte Heikki Paltto.

Kamerater kan bli sentrale

Slik TV 2 forstår det, er utfordringen at få personer kan beskrive hvordan svensken oppførte seg rett før drapet, på drapsdagen og i tiden like etterpå.

I retten kommer tre av av Lindéns kamerater til å vitne. 22-åringen oppholdt seg hos dem i Oslo i dagene forut for drapet.

Deres vitnemål om hvordan han oppførte seg kan bli avgjørende for om retten dømmer han til behandling eller straff.

AKTOR: Statsadvokat Trude Antonsen. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Statsadvokat Trude Antonsen vil ikke kommentere dette før rettssaken begynner.

Ifølge forsvarer Storrvik var det ingen foranledning, ei heller noen relasjon mellom Paltto og Lindén.

– Det er ingen rasjonalitet i dette. Det mener vi underbygger at han var utilregnelig, sier Storrvik.

Det er satt av fem dager til hovedforhandlingen.