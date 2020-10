– Svært alvorlig og veldig krevende

I slutten av forrige uke ble Hammerfest sykehus rammet av koronaviruset, og ved utgangen av uken var 120 ansatte satt i karantene.

12 ansatte har symptomer, 3 er innlagt og én person behandles på intensiven.

Situasjonen følges nøye fra beredskapsrommet til Helse Nord i Bodø.

Administrerende direktør i Helse Nord, Cecilie Daae forteller at situasjonen i Hammerfest er svært alvorlig. Foto: Andreas Dahlmo

– Situasjonen er svært alvorlig og dette er veldig krevende, sier administrerende direktør i Helse Nord, Cecilie Daae til TV 2

Daae opplyser at 89 ansatte er i karantene mandag.

Gleder seg over dugnadsarbeidet

Hammerfest kommune har som følge av koronautbruddet hatt redusert kapasitet, men det gjøres en eksepsjonell jobb for å holde sykehuset oppe og gå.

– Det gjøres en enorm dugnad regionalt, og en Finnmarkssykehuset gjør en kjempegod jobb. Hammerfest sykehus har et godt samarbeid med kommunenes helsetjeneste og fylkeskommune, forteller hun.

I tillegg gjøres det en god jobb nasjonalt med å bistå sykehuset.

– Vi klarer første del av denne uken med egne krefter, og har samordnet oss nasjonalt. Det er en nasjonal ordning der Helse Vest har hovedansvar. Der får vi tak i mye helsepersonell, men vi ser det er bruk for mer, og vi jobber døgnet rundt for å få til det.

Får tjenesten de har behov for

– Bør innbyggere være bekymret for at det kan være funksjoner som ikke fungerer, og som kan bli satt ut av spill?

– Jeg forstår at folk er bekymret, men vi klarer å håndtere øyeblikkelig hjelp. Vi har et godt samarbeid i regionene, så dersom vi har behov for å flytte pasienter til for eksempel til UNN, så gjør vi det. Vi har aktivert lufambulansetjenesten litt mer enn vi pleier, sier Daae og fortsetter:

– Det er er et godt samarbeid mellom Hammerfest og Kirkenes, samtidig som vi bruker Alta mye til polikliniske aktiviteten. Derfor mener vi at befolkningen vår får de tjenestene de har behov for.

Daae og Helse Nord har hatt en hektisk helg.

– Vi har aktivitet hele døgnet. Vi prøver å strukturere arbeidet, slik at beredskapsledelsen møtes jevnlig, og at vi har jevnlige møter med ledelsen i Finnmarkssykehuset, sier Daas.

Krevende

Ordfører Marianne Sivertsen Næss i Hammerfest kommune forteller at alle innbyggerne kjenner på alvoret og at smitten for alvor har kommet til kommunen.

– Jeg tror aldri man får helt kontroll, men tatt i betraktning at dette kom brått på, har vi klart å få en god oversikt over nærkontaktene nå, sier hun til TV 2.