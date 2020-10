Pallen glapp for Holtmann

Mina Fürst Holtmann (25) lå an til pallplass i Sölden, men det endte med en sterk 5. plass.

Mina Fürst Holtmann kjørte i førsteomgang inn til en 3. plass – 0,92 sekunder bak leder Marta Bassino.

– Det var gøy å kjøre. Litt smårøft, men utrolig gøy. Det er alltid litt småplukk, med det kan jeg fikse til andre omgang, sa Mina Fürst Holtmann til TV 2 etterpå.

25-åringens beste plassering i verdenscupen kom i storslalåm i Courchevel i desember i fjor. Da ble det en andreplass.

I finaleomgangen tapte Holtmann tid mot leder Petra Vlhova og kom i mål på det som til slutt ble en femteplass.

Får ros av eksperten

Vinneren ble italienske Marta Bassino. Nummer to ble Federica Brignone, mens Petra Vlhova tok tredjeplassen.

– Jeg er superimponert over Mina. Hun fortsetter der hun slapp forrige sesong. Hun har et par flerrer hun taper tid på, men hun må jo ha noe å forbedre til neste renn. Det er en kjempegod sesongstart for henne, sier alpinekspert Nina Haver-Løseth.

– Det gikk ikke fullt så bra i andreomgang, jeg fikk det ikke helt til å flyte, sa en selvkritisk Holtmann til TV 2 etter rennet.

Nå ser hun likevel positivt på resten av sesongen:

– En femteplass i første renn er jeg fornøyd med. Deilig å få den av skuldrene, sa hun.

Maria Tviberg var nest beste nordmann etter førsteomgangen på en 15. plass. I sitt andre forsøk var hun offensiv og hadde gode tider, men så kjørte hun ut.