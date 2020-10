Lysbakken om Jensen: – Nå går det virkelig på tomgang

Frp-leder Siv Jensen ønsket Senterpartiet lykke til i eventuelle forhandlinger med «Vingle-Jonas», «Ulve-Audun», «Bompenge-Lan» og «Kommunist-Bjørnar».

– Du har flere problemer, Trygve. Du vil jo samarbeide med Jonas. Men du får jo ikke flertall alene med Jonas. Du må samarbeide med MDG. Eller SV. Eller kommunistpartiet Rødt. Så det betyr, Trygve, at du skal i forhandlinger med Vingle-Jonas, Ulve-Audun, Bompenge-Lan, Kommunist-Bjørnar. Lykke til med det, Trygve. Har det streifet deg at du har valgt feil lag? sa Siv Jensen i talen til Frps landsmøte.

Vedum: – Ikke helt min humor

– Jeg håper dette ble sagt med glimt i øyet. Det var vel et forsøk på humor. Det er ikke helt min humor, men vi får håpe at de som fikk kallenavn tar det fint, sier Vedum, som selv har døpt Siv Jensen for Norges «avgiftsdronning».

Audun Lysbakken bare ler av kallenavnet.

– Haha, nå går det virkelig på tomgang i PR-avdelingen til Siv Jensen. Hun burde konsentrere seg om å hjelpe til med å stoppe kuttene i eldreomsorgen i stedet, sier SV-leder Audun Lysbakken.

Bompengedronning

– Jeg skjønner godt at Siv Jensen har et markeringsbehov etter å ha gjort seg til både forskjellsdronning og bompengedronning i en regjering som satte nye rekorder i antall milliardærer og avgiftsøkninger som rammer folk flest. Hun har rett i én ting: Rødt vil, i motsetning til Frp, stille beinharde krav for å få ned forskjellene her i landet, sier Bjørnar Moxnes.

Jonas Gahr Støre vil ikke kommentere saken.

Vil ikke flagge smertegrenser

I september vedtok landsstyret til Fremskrittspartiet krav til forhandlingene, men i talen kom ikke Siv Jensen med et eneste konkret løfte på hvor smertegrensen går.

– Regjeringen må komme oss i møte, sa Jensen.

Frp vil kutte i kvoteflyktninger, bistand, mindre bompenger og kutte avgiftene for grensehandelutsatte varer.