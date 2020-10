Chrissy Teigen: – Vi er stille, men har det bra

Den 30. september skrev modellen, Chrissy Teigen (34), på sin Instagram-profil at hun og ektemannen John Legend (41) mistet sin ufødte sønn Jack.

Teigen har tidligere vært åpen om at hun har hatt blødninger fra morkaken, og har blant annet fortalt at hun blødde i en nesten én måned, ifølge People.

I sjokk

Sønnen fikk ifølge Teigen store komplikasjoner, og overlevde ikke.

– Vi er sjokkert og i den dype smerten du bare hører om, men som vi aldri har opplevd før, skrev hun i et innlegget på Instagram.

– Vi bestemmer aldri navnet på babyen før etter fødselen, men for en eller annen grunn kalte vi ham for Jack. Jack jobbet hardt for å bli en del av familien vår, og han vil være det for alltid.

Videre skrev hun at de ikke klarte å stoppe blødningene, og gi barnet væsken som var nødvendig, til tross for blodoverføringer.

– Det var bare ikke nok.

Vært stille

34-åringern har vanligvis vært svært aktiv på sosiale medier, men siden paret mistet barnet har det vært helt stille, frem til nå.

– Vi er stille, men har det bra, skriver hun på Instagram til sine 32,8 millioner følgere.

Natt til torsdag dedikerte ektemannen sin fremføring av låten «Never Break» til kona Teigen.

– Dette er for Chrissy, sa stjernen før han begynte fremføringen av låten, som inneholder frasen «vi vil aldri la oss knekke», under prisutdelingen Billboard Awards.