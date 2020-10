Denne uken kom nyheten om at Dacia snart skal lansere sin aller første elbil. Spring Electric heter den og i kjent Dacia-stil kan vi forvente priser som virkelig skal bli gunstige.

– Europas billigste elbil, lovet de selv under presentasjonen av modellen. Og i elbil-landet Norge er dette naturligvis spesielt interessant. Vi har hverken moms eller avgift på elbiler, dermed ligger Spring an til å bli en skikkelig prisbombe her hjemme når den kommer neste år.

Rumenske Dacia har vært i Norge siden 2013. Satsingen har vært forsiktig. De har nøyd seg med én modell, nemlig Duster som også er den rimeligste SUV-en du kan kjøpe her til lands.

Bilen har solgt bruktbart, men det er grunn til å vente helt andre salgstall for Dacia her hjemme når Spring er på plass:

I stedet for bruktbil

– Vi vet ikke noe konkret om prisen ennå, men det er nok grunn til å tro at den legger seg under 200.000 kroner. Kanskje helt ned mot 150.000. Dette er en både enkel og liten bil. Men den vil kunne dekke behovet til mange som trenger elbil mest til lokal småkjøring, sier Brooms redaksjonssjef Vegard Møller Johnsen.

Han tror også Spring vil kunne hente mange kunder som ellers ville vurdert brukt elbil:

– Her har Spring naturligvis en stor fordel ved at den har fem års nybilgaranti. Rekkevidde på 225 kilometer er ikke akkurat klasseledende lenger. Men det er helt på nivå med de beste modellene i den første generasjonen av elbiler, som Spring i praksis vil kunne konkurrere mot, sier Møller Johnsen.

Spring er en kompakt småbil, bagasjerom på 300 liter er bra til denne klassen å være.

Basert på Kina-Renault

Dacias egne undersøkelser viser at biler i småbil-klassen i gjennomsnitt ikke kjører mer enn 31 kilometer daglig. Dermed mener de også det ikke er behov for veldig stør batteripakke og dermed rekkevidde for en elbil i dette segmentet.

Mye av grunnen til at Dacia klarer å holde så lave priser, er at de baserer modellene sine på eksisterende teknologi. Spring er for eksempel søstermodellen til en Renault-modell som er skreddersydd for det kinesiske markedet.

City K-ZE heter den og er en kompakt femdørs bil, med plass til fire. Bilen er 3,7 meter lang. Det betyr også at Spring størrelsesmessig er mindre enn dagens elbil-suksess Zoe fra Renault.

Slik ser det ut innvendig, her er det ikke grunn til å vente noen store sprell.

Beskjeden toppfart

Dacia lover imidlertid at de har utnyttet den innvendige plassen godt. Bagasjerommet imponerer også i forhold til bilstørrelsen. Det er på 300 liter, i tillegg til en "kjeller" som skal kunne romme et reservehjul. Feller du ned baksetet, vokser dette til 600 liter.

Spring har en batteripakke på bare 26,8 kWt. Ladehastigheten er på temmelig moderate 30 kW. Med fullt trykk kan du lade den opp til 80 prosent på under en time.

Motoren er på beskjedne 44 hestkrefter. Dacia sier ikke noe om akselerasjonen fra 0-100 km/t ennå, men toppfarten er begrenset til 125 km/t.

