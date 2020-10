Klar seier i New Zealand-valget

Statsminister Jacinda Ardern og Labour vant lørdagens valg på New Zealand, og opposisjonen har erkjent nederlaget.

Med rundt 75 prosent av stemmene talt opp, ligger Labour an til 49 prosent oppslutning, mens partiets allierte De Grønne hadde fått 7,6 prosent.

Lederen av det største opposisjonspartiet, Det konservative Nasjonalpartiet, erkjenner nederlaget og har gratulerte Ardern med seieren.

– Jeg vil få gratulere statsminister Jacinda Ardern, som jeg har ringt, med et fremragende resultat for Labour, sier Judith Collins.

Labour hadde dobbelt så mange stemmer som det konservative Nasjonalpartiet. da en tredel av stemmene var talt opp.

Oppslutningen rundt Ardern har økt betraktelig på grunn av måten regjeringen har håndtert koronaviruset på øya.

Landet har for øyeblikket ikke lokale smittetilfeller, og landets fem millioner innbyggere slipper å etterleve krav om bruk av munnbind og sosial distansering.

Et spørsmål før valget var om Labour kunne vinne rent flertall i nasjonalforsamlingen for første gang siden landet innførte proporsjonal valgordning for 24 år siden.

New Zealand har hatt mange koalisjonsregjeringer, men ifølge meningsmålingene før lørdagens valg lå Ardern og Labour an til å kunne styre alene.

Det konservative Nasjonalpartiets leder Judith Collins understreket på valgdagen at meningsmålinger har bommet før og viste til brexit og Donald Trumps valgseier i USA i 2016.

Newzealendere tok på valgdagen også stilling til hvorvidt landet skal legalisere marihuana og aktiv dødshjelp. Meningsmålingene i forkant tydet på et ja-flertall for aktiv dødshjelp, mens det lå an til dødt løp i marihuana-spørsmålet.

