Fløyet til sykehus etter gasseksplosjon i garasje på Vestlandet

Klokken 02.21 natt til lørdag fikk Vest politidistrikt inn melding om en eksplosjon ved en garasje ved en privatbolig i Nordhordland.

– Vedkommende som ringte inn fortalte at det hadde vært en eksplosjon i garasjen, og beskrev at garasjeporten var sprengt ut. Det er uklart for oss hvorvidt hele garasjeporten revnet, bare deler av den, eller om den bare ble bøyd utover, sier operasjonsleder Bjarte Rebnord til TV 2.

En person, som ifølge NTB er en mann i 50-årene, som oppholdt seg i et rom tilstøtende garasjen er sendt til Haukeland Universitetssykehus.

– Det er snakk om mulige brannskader samt skader fra trykket fra eksplosjonen. Skadeomfanget er ukjent, sier operasjonslederen.

På Twitter skriver politiet at eksplosjonen kan ha vært forårsaket av propangasslekkasje.

– Brannvesenet har undersøkt noen propanflasker i garasjen, men har ikke funnet noen som er sprengt. Det kan ha vært en gasslekkasje, som videre har antent av noe, men årsaken vil videre undersøkelser vise, sier operasjonslederen.