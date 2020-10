– Folk som dette bryr seg bare om sine egne interesser

USAs førstedame Melania Trump gir svært sjeldent intervjuer, og er ifølge avisen Washington Post generelt sparsommelig med informasjonen som kommer ut om henne.

Den trenden har tilsynelatende snudd denne uken. Tidligere denne uken gikk hun ut og bekreftet at sønnen Barron Trump har vært smittet av koronaviruset i en tekst på Det hvite hus' hjemmesider. Fredag publiserte hun enda en tekst, der hun tar til motmæle mot en ny bok om henne. I teksten, som er publisert på Det hvite hus sine nettsider, tar hun et oppgjør med boken «Melania and Me», skrevet av Stephanie Winston Wolkoff.

Bekrefter lydopptak

Selv om hun ikke nevner forfatteren ved navn, er det ganske tydelig at det er henne det er snakk om. Bokforfatteren, som blant annet har jobbet for Vogue, sier hun møtte USAs nåværende førstedame i 2003. Hun het da Melania Knauss, og var Donald Trumps kjæreste. Wolkoff sier at hun siden da har fulgt Melania Trumps liv i alt fra festliv til barneoppdragelse, samt at hun ble en nær rådgiver etter at Donald Trump vant valget.

At de to har vært så nære venner som forfatteren hevder bestrider USAs førstedame.

– En person som sier hun har «tatt meg», selv om hun knapt kjente meg, og som har klenget seg fast til meg etter at ektemannen min ble president, beskriver hun.

Samtidig bekrefter hun i teksten at lydopptakene som er blitt omtalt i boken og i media den siste tiden er autentiske. I et av de mye omtalte klippene Wolkoff har frigitt klager førstedamen om å måtte dekorere juletreet ved Det hvite hus, og i et annet raljerer hun mot pornoskuespilleren Stormy Daniels, som hevder at hun har hatt et forhold med USAs sittende president.

– Forvrenger meg

– Dette er en kvinne som i all hemmelighet tok opp telefonsamtalene våre, delte deler av det uten kontekst, og så skrev en bok med rykter for å forvrenge meg, fortsetter førstedamen.

Forfatteren har uttalt at hun startet å ta opp samtalene de hadde sammen etter at forholdet mellom hun og Trump-administrasjonen surnet i etterkant av en skandale rundt pengebruken under innsettelsen av Donald Trump. Wolkoff mener all skylden ble lagt over på henne i denne skandalen.

Melania Trump har lite til overs for de beskyldningene:

– Hennes memoar inkluderer å gi meg skylden for sin svekkede helse etter en ulykke hun hadde for lang tid siden, og for dårlig nyhetsdekning som hun selv påførte seg selv om andre. Hun så aldri på seg selv og sin egen uærlige oppførsel, som er gjort i et forsøk på å være relevant. Folk som dette bryr seg bare om sin egne interesser, ikke om å hjelpe andre, fortsetter hun.