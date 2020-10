Risikerer livstid i fengsel etter å ha ropt etter kongefamiliens bil

Den meget sjeldent brukte loven kan få store konsekvenser for to demonstranter.

De siste dagene har Thailands hovedstad Bangkok vært preget av konfrontasjoner mellom myndighetene og rasende demonstranter. Konflikten blusset ytterligere opp fredag, og myndighetene fjernet demonstrantene med bruk av kraftige vannkanoner og arrestasjoner.

Demonstrantene krever deriblant nyvalg og reformer av hvordan kongehuset fungerer.

Kan få livstid

DEMONSTRASJONER: Myndighetene i Thailand og demonstranter har barket sammen i Bangkok de siste dagene. Foto: Gemunu Amarasinghe

Ifølge avisen New York Times har myndighetene nå også tatt i bruk en meget sjeldent anvendt lov som kan få store konsekvenser for to av de som har tatt til gatene for å demonstrere. Lovteksten de er siktet for beskriver «voldshandlinger mot dronningens frihet», og blir de dømt for dette kan de ende opp med å sone resten av livet i fengsel.

De to skal ha brutt den aktuelle loven onsdag denne uken, da følget til dronning Suthida Vajiralongkorn Na Ayudhya og prins Dipangkorn Rasmijoti kjørte nedover en gate med demonstranter i sin Rolls-Royce. At medlemmer av kongefamilien gjorde dette overrasket stort, ettersom en av tingene demonstrantene krever er reform av kongehuset.

Streng praksis

Landet praktiserer en av verdens strengeste lover når det kommer til majestetsfornærmelser og kritikk av kongehuset, og praktiserer også strenge regler for hvordan man skal oppføre seg overfor dem.

I tillegg har myndighetene gitt politiet ekstra makt etter en kriseerklæring torsdag: fra nå av er det forbudt med samlinger over fem personer i Bangkok, og alle steder kan bli erklært forbudt for demostranter av politiet. De kan også pågripes uten siktelse i opp til 30 dager, uten tilgang til advokater eller mulighet til å kontakte familie, skriver New York Times.

Synet av kongens fjerde kone og prinsen (som er sønnen til kongens tredje kone, og som også er tronarving) onsdag denne uken, sjokkerte demonstrantene, ettersom de bor store deler av året i Tyskland, og ytterst sjelden er i Thailand.

Viste Hunger Games-hilsen

Møtet får potensielt meget store konsekvenser for den erfarne demonstranten Aekachai Hongkangvan og universitetsstudenten Bunkueanun Paothong.

– Oi, kongehusets følge, uttalte den første, og gjorde tegn med tre fingre mot bilene.

POPULÆR HILSEN: Denne håndbevegelsen er blitt populær blant demonstrantene. Den er inspirert av «The Hunger Games»-universet. Foto: Gemunu Amarasinghe

Dette er en håndbevegelse demonstrantene har lånt fra bok- og filmuniverset «The Hunger Games».

– Hold dere på linjen og hold dere fredelige, uttalte Bunkueanun i en megafon.

Ifølge New York Times er det disse reaksjonene de to nå er siktet for, og ifølge avisen er lovteksten så sjelden tatt i bruk at den ikke er nevnt av landets høyesterett.

– Da jeg studerte, var ikke lærerne innom denne lovet, og vi hoppet over den, sier opposisjonspolitiker og tidligere jusprofessor Piyabutr Saengkanokkul til avisen.