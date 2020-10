Flere drept da boligblokk ble jevnet med jorden i rakettangrep i Aserbajdsjan

Et rakettangrep har jevnet flere boliger med jorden i storbyen Ganja i Aserbajdsjan. Landets myndigheter skylder på Armenia og sier at minst ti sivile er døde.

Hikmet Hajijev, som er utenrikspolitisk rådgiver til Aserbajdsjans president, tvitrer at mer enn ti sivile er drept og ytterligere 40 skadd.

Ifølge Hajijev er mer enn 20 boliger ødelagt.

Ti sivile ble drept da et annet boligstrøk i Ganja ble truffet av et lignende angrep forrige lørdag.

En beboer sier til AFP at han så sju personer bli hentet ut av ruinene etter angrepet. Det er uklart hvordan helsetilstanden deres er. Flere titalls leter etter overlevende på stedet.

Angrep i Nagorno-Karabakh

Angrepet fant sted rundt klokken 03 lokal tid, bare noen timer etter at det ble meldt om angrep i Stepanakert, den viktigste byen i utbryterrepublikken Nagorno-Karabakh.

Aserbajdsjanske myndigheter sier raketten ble avfyrt fra armensk territorium, skriver det russiske nyhetsbyrået TASS.

Ganja er den nest største byen i Aserbajdsjan. Tjenestepersoner sier at også et industriområde i byen er truffet av en rakett fredag, men foreløpig er få detaljer kjent om et eventuelt andre angrep.

Brutal krig

Regionen har siden en våpenhvile i 1994 gjorde slutt på en brutal krig der 30.000 mistet livet, vært kontrollert av armenske separatister.

Opptrappingen av konflikten siden september er den dødeligste og lengste siden krigen.

Begge parter i konflikten anklager hverandre for å ha angrepet sivile mål og for å ha startet kamphandlingene. Det er meldt om flere hundre drepte, mange av dem sivile.

(©NTB)