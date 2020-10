Utested ble stengt ned: – For mange mennesker

Troms politidistrikt melder at de i kveld bistår til stenging av utested etter brudd på smittevernslovgivningen.

– Etter advarsler den siste tiden på grunn av brudd på smittevernlovgivningen var det i kveld igjen for mange mennesker på et for lite område, skriver politiet på Twitter klokken 00:10 natt til lørdag.

Politiet ble kontaktet av kommuneoverlegen i Målselv, som hadde mottatt informasjon om at utestedet ikke overholdt smittevernsregler.



Ifølge operasjonsleder Beate Helberg var det dobbelt så mange mennesker til stede på utestedet enn politiet mener det burde være.



– Kommunen besluttet å stenge utestedet, og kommer til å følge det opp videre, sier hun.