Him og Alaya ble kjendiser over natta – nå er den ene forsvunnet

Kattene Him og Alaya tilbringer mye av tiden sin på juridisk fakultet i Bergen. Men nå er Him borte.

TV 2 fortalte i midten av september om Torhild Eide Torgersen (38), som ofte hadde lurt på hva de to kattene hennes gjorde når de ikke var hjemme.

Svaret fikk hun på Instagram.

Der hadde nemlig studenter ved det juridiske fakultet laget en Instagram-konto med de to kattene, som tilsynelatende tilbrakte mye av sin tid på juridisk fakultet.

De to gikk under navnet Pusjur og Advokatten, og var nærmest blitt maskotter ved fakultetet.

– Jeg ble tipset av en bekjent om en Instagram-konto, og da jeg gikk inn og så, oppdaget jeg at kattene mine er Instagram-kjendiser blant jus-studentene i Bergen, sa en lattermild Eide Torgersen da.

Forsvunnet

To uker etter at saken om kattene med egen Instagram-konto ble publisert på TV2.no, er den ene forsvunnet.

Nå har katten Him vært borte i over to uker. Søsteren Alaya er nå alene tilbake.

– De to kattene tilbringer mye tid utendørs, men de er aldri borte mer enn en dag om gangen. Derfor er vi veldig bekymret nå, sier Eide Torgersen.

Det er nå hengt opp lapper i området der kattene holder til, og naboer er blitt bedt om å sjekke kjellere og boder.

– Alaya holder seg mye for seg selv nå, og sitter og stirrer på leken hun og Him pleier leke med. Vi håper Him kommer hjem igjen, sier hun.

Rasekatter

De to kattene er av rasen Hellig birma.

Eide Torgersen sier de er blitt advart mot å la de to kattene være ute alene, da det ikke er uvanlig med tyveri av slike rasekatter.

– Men vi har jo ikke villet hindre dem i å være ute og å være katter. Nå ser vi jo at det kanskje er noe i det, sier hun.

Nå håper Eide Torgersen at noen har tips om hvor Him kan befinne seg, eller at de som eventuelt har tatt ham, leverer ham tilbake.

– Vi har utlovd dusør på 1000 kroner til den som fører til at vi finner ham. Om det er noen som har stjålet ham kommer vi ikke til å kjefte engang, vi vil bare ha ham hjem. Jeg er jo redd for at all oppmerksomheten kattene fikk for noen uker siden har gjort noen kattetyver oppmerksom på hvor de befinner seg, og at noen har slått til på bakgrunn av det, sier hun.

Hun sier Him er veldig kjærlig, og at han fint kan ha gått inn i noens hus eller blitt med noen.

– Jeg håper noen der ute kan observere katten og gi oss tips om hvor han er, sier hun.