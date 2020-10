Bondevik om Siv Jensens avgiftsboom: – Kan ikke skylde på andre

Å kutte avgifter er et spørsmål om finansministerens vilje, sier tidligere finansminister Per-Kristian Foss (H).

Tidligere KrF-leder og statsminister Kjell Magne Bondevik ledet en regjering fra 2001 til 2005 som kuttet avgiftene med 5,7 milliarder kroner.

– Vi senket avgiftene med over 5 milliarder, så det er selvsagt fullt mulig med KrF og Venstre i regjering, sier Bondevik til TV 2.

Bondeviks regjering klarte også noe Siv Jensen aldri har fått til: Å senke alkoholavgiftene i Norge. Bondevik satte etter bare noen uker i regjering ned avgiftene på sprit med 15 prosent og øl/vin med 5 prosent.

– Kan ikke skylde på andre

Bondevik mener Frp-leder Siv Jensen bare har seg selv å takke når de ferske tallene Finansdepartementet har utarbeidet for TV 2 viser at Frp økte avgiftene mer enn både den forrige borgerlige og den rødgrønne regjeringen - hvor SV hadde finansministeren.

– Frp kan ikke skylde på andre når de har vært med å øke avgiftsnivå.

– Frp sier jo at det er på grunn av KrF og Venstre. Hva synes du om det?

– Det er å legge skylda på andre for egen politikk. Jeg tror Frp var så ensidig opptatt av å oppfylle sine skattelettelser at de hevet avgiftsnivået isteden for å hente inn tapte inntekter, sier Bondevik.

– Hvilken troverdighet har Frp da?

– Nei, den blir ikke så veldig stor, sier Bondevik.

– Det skal til en sterk vilje

Høyres Per-Kristian Foss var finansministeren som kuttet avgiftene. Han sier det som skulle til for å kutte avgifter var vilje fra finansministeren.

TIDLIGERE FINANSMINISTER: Per Kristian Foss (H). Foto: Stian Lysberg Solum

– Det er alltid mulig å diskutere avgiftskutt med sentrumspartiene. Intet er umulig i politikk, men da må man snakke sammen under rolige omstendigheter og ikke bare drive krig i pressen. Det som skal til er sterk vilje fra finansministeren og støtte fra statsministeren, sier Foss til TV 2.

Jensen er «lei seg»

Siv Jensen sa til TV 2 fredag at hun er lei seg for Frp økte avgiftene, men hun mener det er på grunn av KrF og Venstre.

Hun understreker at Frp forhandlet med Bondevik-regjeringen.

– Når vi har forhandlet i opposisjon, også under Bondevik-2, så var ett av våre hovedkrav å kutte i skatter og avgifter. Det husker jeg godt, fordi da var jeg vår sjefsforhandler, sier Siv Jensen.

– I sitt første budsjett kuttet Bondevik i alkoholavgiftene. Du har ikke kuttet, bortsett fra på tax free. Er Bondevik bedre på å kutte alkoholavgifter enn Siv Jensen?

– Hehehe, nei. Jeg skulle gjerne redusert alkoholavgiftene og det er et av områdene vi vil redusere avgiftene denne høsten, sier Frp-lederen.