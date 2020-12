Benny Christensen er Brooms bilekspert.

Hei! Jeg er en pensjonist med dårlig rygg. Har vært og sett på flere små og ladbare biler, men siden de (nesten) alle har fire dører, blir det nesten umulig å komme inn/ut av dem.

Hvorfor kan det ikke lages små biler med to store dører, framfor fire små??? Mvh TB

Benny svarer:

Hei TB. Du er definitivt inne på noe her, som mange kanskje ikke tenker så mye over.

Vi som har levd en stund, husker at selv store biler som Volvo 240, Ford Granada og Opel Rekord ble levert med to dører – og at det var helt vanlig. Ingen hevet så mye som et øyenbryn over det.

På midten av 80-tallet skjedde det noe. Da ble storbilene stort sett levert som firedørs. Mens todørs/tredørs fortatt var vanlig nedover i rekkene på kompakte familiebiler som VW Golf, Audi A3 og Ford Focus, bare for å nevne noen.

Men også her erstattes de to dørene etter hvert av fire. I alle fall her i Norge. Jeg vet at en bil som for eksempel VW Golf, lenge ble levert som todørs på andre markeder, men at den her til lands kun ble tatt inn med fire.

Den største fordelen med de fleste todørs biler er at døråpningen faktisk er en god del større enn på en ditto firedørs.

Det fikk en kompis smertelig erfare for noen år siden. Han skulle bytte ut en rusten dør på en todørs Fiat Uno. Den nye døra var billig og brukt – og i samme farge. Han var kjempefornøyd.

Gamle-døra ble skrudd av – den nye montert i en fei. Etter endt jobb, skulle han ha seg en velfortjent røyk og smelte nonchalant igjen den nye døra.

Skal love deg han ble lang i maska da det var en glippe på 15 centimeter i døråpningen. Den nye døra var nemlig fra en firedørs bil – og dermed mye kortere. Vi andre hadde allerede sett det, sto og ventet på øyeblikket og fikk oss en god latter …

Nesten alt er med fire dører nå

Nå har selv de minste bilene som VW up! Toyota Aygo og Peugeot 108 fire dører. Det er snart bare rene nisjebiler som Fiat 500 og Mini som fortsatt leveres med to. Fiaten kan du få som elbil, men jeg vet ikke om det er det du tenker på når du sier ladbar? Eller om der er en ladbar hybrid du har i tankene?

Det er det flere grunner til at firedørs-bilene har prioritet. Kostnader er definitivt en viktig faktor. Hadde etterspørselen etter biler med to dører vært stor og de hadde solgt godt, ville det nok vært vanligere. Når etterspørselen er liten, blir produksjonskostnadene for store i forhold til salget.

Og så er det det praktiske. Selv om man ofte kjører alene, eller to foran, er det jo kjekt å ha fire dører. Selvfølgelig er det enklere de få gangene man har folk i baksetet. Men baksetet brukes også til andre ting. Som for eksempel handleposer, trenings-bager og å legge fra seg jakka og slike ting.

Jeg klarer ikke i farten å komme på noen små todørs ladbare biler å anbefale deg. Jeg tror rett og slett ikke det finnes per i dag. Så mitt råd blir å sjekke ut aktuelle biler med fire dører. Antallet ladbare biler har økt de siste par årene – og vil også gjøre det de neste. Så jeg er helt sikker på at du finner at du finner en bil du blir fornøyd med. Selv med fire dører.

Ønsker deg lykke til!

