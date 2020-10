Solskjær tar ansvar for Uniteds dårlige sesongstart: - Ingen unnskyldninger

Med kun én seier på tre kamper ligger Manchester United på en 16. plass i Premier League. Ole Gunnar Solskjær innrømmer at det er hans ansvar.

Lørdag fra kl. 20.30: Se Newcastle-Manchester United på TV 2 Sport Premium eller Sumo.

En blytung åpningsmatch resulterte i 1-3 tap hjemme for Crystal Palace, før en noe heldig seier mot Brighton ble fulgt opp av et ydmykende 1-6-nederlag hjemme mot Tottenham.

Med det er tre poeng og en målforskjell på 5-11 fasit for Ole Gunnar Solskjær og Manchester United tre kamper ut i årets Premier League-sesong.

– Søkelyset bør være på meg, fordi jeg er manageren og jeg har ansvaret. Jeg er den første til å rekke opp hånden og ta ansvar, sier en dønn ærlig Solskjær.

Slutt på unnskyldninger

Etter å ha avsluttet 19/20-sesongen med tap i Europa League-finalen mot Sevilla så sent som 16. august, hadde Manchester United 35 dager til ferieavvikling og sesongoppkjøring før en ny Premier League-sesong ble sparket i gang. Solskjær er klar på at det har påvirket sesongstarten.

– Jeg sitter litt med den følelsen av at de første kampene har blitt litt som treningskamper, sier Solskjær, og fortsetter:

– Sånn som det er nå, blir det bare tid for rehabilitering mellom kampene, og slik blir det hele sesongen. Nå har de hatt landskamper i «pausen», men det er ingen pause. Det er utmattende for spillerne.

Tross en rekordkort sesongoppkjøring og minimalt med hvile, er 47-åringen klar på at det nå er slutt på bortforklaringer.

– Vi har ikke hatt de fysiske forberedelsen vi ønsket inn mot sesongen, men det er ingen unnskyldning lenger. Nå har spillerne spilt kamper, og begynner å nærme seg en god fysisk form.

Får støtte fra spillerne

Tross den dårlige sesongstarten virker det som Solskjær har støtte innad i United-garderoben. Etter tapet for Tottenham sa Scott McTominay at «hele klubben står bak Solskjær». I et intervju med TV 2 forsvarer også Marcus Rashford sin manager.

– Han er en utrolig trener som tilfører laget mye og en som jeg har lært mye forskjellig fra. Laget, spillerne, støtteapparatet og manageren står alle samlet, forsikrer 22-åringen.

STJERNESPILLER: Marcus Rashford er en av Ole Gunnar Solskjærs viktigste menn. Foto: Oli Scarff

Og skal man dømme ut i fra Solskjærs uttalelser, er tilliten gjensidig.

– Vi må være mentalt sterke, og denne perioden er en ny sjanse for meg til å vise spillerne hvor mye jeg tror på dem, slår Solskjær fast.

– Et mye bedre lag

Med tre kamper unnagjort er Solskjær klar på at fysikken til spillerne har blitt bedre. Nå tror både han og Rashford at klubben går lysere tider i møte, og at tredjeplassen fra fjorårssesongen kan overgås.

– Det er selvfølgelig målet. Dette er et langtidsprosjekt, og vi tar det steg for steg. Forrige sesong viste vi glimt av det potensialet vi har, og at vi kan nærme oss de lagene foran oss, sier Solskjær, og får støtte av Rashford:

– Vi er langt foran det nivået vi hadde da Ole kom inn. Vi er et mye bedre lag, og nå handler det om kontinuitet. Vi kan ikke fortsette å tape, vinne og spille uavgjort om hverandre, vi må finne måter å ta tre poeng på, både på gode og dårlige dager, det er det vi ønsker, sier engelskmannen.

Første forsøk på å klare nettopp det er lørdagens TV 2 Sport Premium-sendte møte med Newcastle. Da handler det først og fremst om å bevise noe for seg selv, ifølge Rashford.

– Jeg er lei av vi skal bevise ting for andre, vi må gjør det for oss selv og for klubben, sier han bestemt, noe Ole Gunnar Solskjær er enig i:

– Det er alltid press fra utsiden. For oss handler det om at vi holder sammen når det butter i mot, og at vi slår tilbake ved første mulighet.

Lørdag fra kl. 20.30: Se Newcastle-Manchester United på TV 2 Sport Premium eller Sumo.