Joe Biden vant kampen om TV-seerne

Egentlig skulle de to ha møttes i ett folkemøte sammen. Dette ble dog ikke noe av, da Trump nektet å stille på videodebatt, mens Biden nektet å møte Trump ansikt til ansikt etter at han testet positivt for korona.

Dermed ble den andre presidentdebatten avlyst, og de to kandidatene avholdt i stedet hvert sitt møte i henholdsvis Philadelphia og Miami.

Nå viser tall fra Nielsen, som blant annet måler TV-seertall i USA, at flere valgte å se Bidens folkemøte, som ble sendt på ABC, enn Trumps, som ble sendt på NBC, MSNBC og CNBC.

Bidens folkemøte hadde et snitt på 13,9 millioner seere, mens Trumps folkemøte hadde 13 millioner seere i snitt.

Ifølge CNN, som først meldte tallene, regner tallene fra Nielsen kun TV-seere, og ikke visninger på for eksempel mobiltelefoner eller datamaskiner.

Presset president

Temperaturen ble høy i Miami, der den sittende presidenten ble satt under press fra første minutt.

Han ble presset hardt på spørsmål om regjeringens håndtering av koronapandemien, og var unnvikende da han ble spurt om han tok en påkrevd koronatest før den første presidentdebatten.

– Kanskje gjorde jeg det, kanskje gjorde jeg det ikke, svarte Trump. To dager etter debatten testet han positivt.

Presidenten ble spurt om han hadde endret syn på å bruke munnbind etter å ha blitt smittet av covid-19, noe han avviste.

Videre sa Trump at han støtter bruk av munnbind, men at det er «to sider» av saken.

Fordømte hvit overmakt-grupper

Trump sa omsider at han ville sørge for en fredelig maktovertakelse om Biden skulle vinne presidentvalget.

Han fortsatte imidlertid å så tvil om legitimiteten ved valget, og påsto igjen at stemmegivning via post fører til utbredt valgfusk.

På oppfordring fra NBC-moderator Savannah Guthrie fordømte Trump hvit overmakt-grupper, men hevdet å ikke ha noen kjennskap til konspirasjonsteorien QAnon, som han flere ganger har fått spørsmål om.

Anklager om slagside

Guthrie presset Trump hardt om flere emner, blant annet rapporter i New York Times om at han skal være skyldig flerfoldige milliarder i lån som snart må innbetales. I tillegg fulgte hun opp flere av spørsmålene fra velgerne på folkemøtet.

Presidenten ga flere ganger underveis uttrykk for misnøye med Guthries opptreden, og etter folkemøtet har Trump-kampanjen i en uttalelse stemplet henne som en «surrogat for Biden».

Videre slås det fast at Trump «vant» over Guthrie, mens Biden ikke ble utfordret av ABCs moderator i Philadelphia.

Mer komfortabelt for Biden

Bidens folkemøte i Philadelphia sto i sterk kontrast til Trumps i Miami.

Biden svarte rolig på spørsmål fra ABCs George Stephanopoulos og frammøtte velgere, og rettet skarp kritikk mot Trumps koronahåndtering og utenrikspolitikk.

– Amerika først har ført til at Amerika står alene, sa Biden.

Biden lovte at han før valget vil gi et klart svar på om han vil forsøke å utvide antall dommere i landets høyesterett om Demokratene skulle gjøre rent bord ved valget i november.

Biden sa at han «ikke er tilhenger» av å utvide høyesterett, men la til at det avhenger av hvordan Senatet behandler Trumps nominasjon av Amy Coney Barrett til domstolen.

Debatt neste uke

Drøye to uker før valgdagen gjenstår det fortsatt én presidentdebatt.

De to kandidatene skal etter planen møtes i Nashville torsdag til uka. Biden sa torsdag at han akter å stille, men la til at han vil be Trump om å teste seg for covid-19 før debatten.

Selve valgdagen er 3. november. Biden har bygget seg opp en betydelig ledelse på de landsdekkende meningsmålingene, og leder også i vippestatene som kan bli utslagsgivende for valgresultatet.