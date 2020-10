Siv Jensens avgiftsboom: Økte avgiftene mer enn de rødgrønne

– Siv Jensen var finansminister i sju år og økte avgiftene mer enn noen andre finansministre. Troverdigheten er lik null, sier Vedum til TV 2.

Han har blitt med TV 2 til Joker-butikken på Setskog, midt mellom handlerutene til Töcksfors og Charlottenberg i Sverige.

Etter at grensene mellom Norge og Sverige ble koronastengt tidligere i år, har omsetningen på Joker-butikken økt voldsomt.

– Vi har økt veldig i omsetning. Opp mot hundre prosent i noen uker, sier kjøpdame Kristin Bakker Melby til TV 2.

UT MOT SIV: Trygve Slagsvold Vedum sier Siv Jensen er blottet for troverdighet. Foto: Yngve Sem Pedersen/ TV 2

Sp-lederen mener det er det fremste beviset på Frps løftebrudd på avgifter. I 2013 lovet partiet å kutte avgiftene her i landet.

Kraftig avgiftssmell

Men selv om Frp er stiftet nettopp for å kutte avgifter, så viser ferske tall Finansdepartementet har utarbeidet for TV 2 en helt annen historie:

På de sju årene Frp og Siv Jensen styrte Finansdepartementet økte avgiftene med 6,3 milliarder kroner.

Blant avgiftene Siv Jensen de siste sju årene har gått med på å øke finner vi avgift på å være flypassasjer, handleposer, drivstoff, klimagassutslipp, sjokolade, alkoholfrie drikkevarer og strøm.

KrF kuttet spritavgiften

Totalregningen på 6,3 milliarder i økte avgifter til folk flest mangler moderne sidestykke.

Under daværende KrF-leder Kjell Magne Bondeviks regjeringstid på 2000-tallet reduserte daværende finansminister Per-Kristian Foss (H) avgiftene med 5,7 milliarder kroner.

Bondevik kuttet også avgiftene på produkter Siv Jensen aldri fikk kuttet: Sprit, vin og øl.

Heller ikke de rødgrønne finansministrene Kristin Halvorsen (SV) og Sigbjørn Johnsen (Ap) når Siv Jensen til knærne i kampen om å øke avgiftene:

På åtte år klarte de rødgrønne å øke avgiftene med «bare» 4,7 milliarder kroner, viser Finansdepartementets tall.

Kuttet avgifter etter Frp-exit

Etter at Frp gikk ut av regjering i januar i år overtok Høyre-nestleder Jan Tore Sanner som finansminister. Så langt har han, inkludert budsjettforslaget for neste år, redusert avgiftene med 75 millioner kroner.

Denne høsten skal Siv Jensen og Frp for første gang siden 2004 forhandle med regjeringen om et statsbudsjett uten selv å sitte i regjering.

Skylder på andre

Siv Jensen mener velgerne må tro på henne når hun nå gjentar løftene om at hun skal få kuttet avgiftene.

– Jeg er veldig glad for at vi reduserte det samlede skatte- og avgiftstrykket med 24 milliarder. Jeg skulle gjerne vært disse avgiftsøkningene foruten, sier Jensen.

– Norges avgifts-dronning, er det en passende merkelapp på deg?

– Nei, det er det ikke. Det er ingen som kjemper hardere for å få skatte- og avgiftstrykket ned.

– Og det er ingen som har økt avgiftene mer enn deg?

– I et politisk landskap der Fremskrittspartiet er det eneste partiet som ønsker å redusere skatter og avgifter. Du må huske på at når alle andre partier kjemper for å få de opp, så er det en krevende øvelse, men vi får se hva vi klarer å få til i høstens budsjettforhandlinger, sier Siv Jensen.

Hun skylder på Venstre og KrF.

– Det er bare å gratulere KrF og Venstre, sier Frp-lederen.

– Er du flau over at du var med på disse avgiftsøkningene?

– Nei, men jeg synes det i hvert fall ikke er komfortabelt, sier Jensen.

– Når du sier at alle andre partier vil ha avgifter opp, er det ikke rart at det er først når du sitter i stolen at avgiftene går mer opp enn noen annen gang?

– Jeg er veldig glad for at vi fjernet arveavgiften, fjernet båtmotoravgiften og tidenes rekord i redusere bilavgifter, så er jeg lei meg for at andre avgifter gikk opp på grunn av KrF og Venstre, sier Jensen.

Vedum lover avgiftskutt

Senterparti-lederen signaliserer nå at han vil overta Frps posisjon som et parti for å kutte i avgiftene.

KLAR FOR KUTT: Selv om han kan bli avhengig av et flertall med SV, Rødt og MDG, vil Slagsvold Vedum kjempe for avgiftskutt.

Hvis Senterpartiet kommer i regjering neste høst, vil Vedum kutte avgiftene med tre milliarder kroner, varsler han.

– Hva kan du love velgerne?

– At det skal jeg jobbe hardt for.

– Men det er jo bare et løfte om at du skal jobbe hardt. Hva kan velgerne forvente seg å få?

– At avgiftsnivået i Norge skal ned, sier Vedum.