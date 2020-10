Turneringen om å møte Carlsen er utsatt igjen

Det internasjonale sjakkforbundet (FIDE) bekrefter på sine nettsider at kanidatturneringen er utsatt til våren 2021. Der deltar åtte spillere, hvor vinneren får møte Magnus Carlsen i VM.

Hovedårsaken er smittevernhensyn og spillernes helse, opplyser FIDE.

Kandidatturneringen ble spilt halvveis ferdig i mars, i russiske Jekaterinburg. Etter planen skulle de restarte turneringen fra 1. november. Etter sju av 14 runder er Maxime Vachier-Lagrave og Jan Nepomnjasjtsjij i delt ledelse.

Kinesiske Wang Hao, en av utfordrerne i turneringen, truet tidligere i oktober med å trekke seg fra turneringen dersom FIDE ville gjennomføre den i november i Jekaterinburg. Det kan du lese mer om her.

Eksakt dato og sted for kandidatturneringen vil bli kunngjort to måneder i forveien, opplyser FIDE. På spørsmål om Stavanger kan bli et aktuelt spillested, svarer arrangør av Norway Chess Kjell Madland at han per i dag ikke ser dem som alternativ.

– Vi har svart FIDE at det er viktig at det ikke kunne bli før til våren. Det har ikke vært relastisk før. Man kan ikke bruke mange arbeidstider på å gjennomføre noe som ikke er mulig. FIDE har jobbet litt ut mot flere kandidater, og de hadde veldig lyst til at vi skulle gjøre noe, forteller Madland til TV 2.

– Det har spillere også sagt, for de føler at det er trygt. Det ene er at du skal kunne gjennomføre i forhold til korona, få folk inn til landet blant annet. Du skal i tillegg besørge at man har inntekter nok, for det koster penger å gjennomføre. Så det er mange forhold og da må man ha tid på seg. Så jeg synes dette var gode nyheter for kanditatturneringen og VM, men også for andre arrangører, slik at det er mulig å legge et tidspunkt, fortsetter han.

VM-kampen er berammet til å spilles i november eller desember 2021.

Tap i siste runde

Magnus Carlsen sikret seieren i Noway Chess da han slo Alireza Firouzja torsdag, måtte gi tapt for Levon Aronian i siste runde av Norway Chess. Det er hans første tap med hvite brikker i langsjakk på snaut tre år.

Carlsen innså nederlaget og ga seg etter 58 trekk. Dermed gikk han på sitt andre tap i klassisk sjakk på under en uke. Inntil nylig hadde han gått 125 partier og 802 dager uten å tape.

– Det er en spesiell situasjon å være i, å skulle spille når turneringen er ferdig. Det er ofte slik at man blir sliten underveis og man blir holdt oppe av ett eller annet. Jeg har selv erfart at jeg faller sammen når turneringen er ferdig, sier TV 2s sjakkekspert Jon Ludvig Hammer.