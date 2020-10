Et Liverpool i lockdown gjør seg klar til et spesielt Merseyside-derby. Før kampen understreker Jürgen Klopp fotballens betydning i byen.

Lørdagens byderby mellom Everton og Liverpool er en kamp utenom det vanlige. I tillegg til at det er de blå som er best i byen til nå denne sesongen, er selve Merseyside i en annerledes situasjon.

I uken opp mot derbyet ble området satt i «Tier 3» av Storbritannias tretrinnsplan for å takle koronaviruset. Det betyr blant annet at puber, treningssentre og kinoer må stenge. I tillegg har man ikke har lov til å besøke venner og familie innendørs i andre husstander.

Med andre ord, Liverpool er i lockdown.

– Ikke én som ikke bryr seg

På spørsmål fra TV 2 om derbyet derfor er ekstra viktig i en vanskelig tid for byen, svarer tyskeren:

– Derbyet er det store i Liverpool, for byen. Jeg liker å tro ... det er ikke 50/50, mange heier på Everton. Du finner ikke én person som ikke bryr seg om kampen.

– Om kampen er større på grunn av Covid? Jeg vet ikke. Denne kampen er like viktig som den alltid er.

– Når dårlige ting skjer, kommer byen sammen

Klopp ønsker også å legge til betydningen fotball har i Liverpool.

– Jeg liker å tenke at fotball alltid er en massiv del av byen, men du har rett. For noen måneder siden diskuterte vi om fotball er viktig og om det spiller noen rolle i samfunnet. Fra mitt ståsted, som er et veldig subjektivt syn, så var jeg helt sikker på at det gjorde det, sier Liverpool-manageren, og legger til:

– Vi vet at det er slik, det er en viktig rolle vi spiller. Folkene i denne byen er vant til å takle tunge situasjoner. Det som jeg ser og hører, jeg bor ikke i sentrum, jeg vet ikke helt hvordan det er der. Vanligvis når dårlige ting skjer, samler byen seg og prøver å gjøre det beste ut av det. Det må vi også prøve fra et fotballperspektiv, så klart.

Samtidig ønsker tyskeren å understreke at smittesituasjonen ikke har noen påvirkning for det som skal skje på Goodison Park lørdag.

– Fotballmessig, hadde vi spilt mot City til helgen, for eksempel, ville det hatt samme viktighet. Det er bare det at nå er hele byen samlet rundt én kamp og ikke to. Med tanke på det, har du nok rett i at denne kampen er viktigere enn vanlig.

Så gjenstår det å se hvilken del av Liverpool som får seg et oppsving når lørdagens derby blåses av.

