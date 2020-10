Fikk King-bud avslått – hentet spiller i siste liten

25 år gamle Said Benrahma har skrevet under på en låneavtale med West Ham som strekker seg ut sesongen, med en avtale om å gjøre overgangen permanent.

Det bekrefter klubben på sine hjemmesider fredag kveld.

Ifølge The Guardian er prisen for 25-åringen på drøye 302 millioner kroner.

Benrahma kommer fra Brentford og har blant annet spilt for franske Nice i Ligue 1. Overgangen kom i boks like før overgansvinduet i Championship stengte – som var 18:00 norsk tid.

Algerieren hadde en strålende sesong i Championship forrige sesong, der han scoret 17 mål på 46 kamper for Brentford.

Overgangen skjer etter at West Ham fikk sitt bud på Joshua King avslått av Bournemouth. London-klubbens bud var på litt over 157 millioner kroner.

«The Cherries» ønsket derimot rundt 205 millioner for Romsås-gutten.

Kings kontrakt utgår neste sommer – og Bournemouth har tidligere også avslått et bud fra den italienske Serie A-klubben Torino. Det skriver The Guardian.

28-åringen har heller ikke lagt skjul på at han ønsket seg et klubbskifte.

– Hadde det vært opp til meg, hadde jeg allerede signert for en klubb og startet sesongen, spilt fire kamper og vært i toppform. Jeg tror klubben helst vil at jeg skal være der, men som sagt, jeg følte at jeg hadde gjort mitt og vært lojal mot klubben i mange år. Vi hadde en avtale mellom oss etter det som skjedde i januar, sa King til TV 2 etter Nations League-kampen mot Nord-Irland.

Landslagets assistenttrener Per Joar Hansen har fremdeles stor tro på at Bournemouth-spissen kan komme sterkt tilbake.

– Det er livets realitet. Det ble ikke slik han håpet på. Nå må han han bare gjøre det beste ut av det. Få trent godt og spilt kamper slik at han er i kampmodus og kan vise seg frem. Det er det eneste man kan gjøre. Han har selv sagt at han respekterer kontrakten og da må han gjøre det beste ut av tiden, sier Hansen til TV 2.