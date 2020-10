Henrikke (19) smittet – hele laget i karantene

Onsdag – fem dager etter Tertnes' bortekamp mot rumenske Dunarea Braila, i det som var 2. kvalifiseringsrunde til kvinnenes EHF Europaliga, bekreftet klubben at én spiller hadde avgitt en positiv koronatest.

Det var 19 år gamle Henrikke Kjølholdt.

– Jeg ble litt sjokkert siden jeg var den siste som fikk svar. Selv om jeg følte meg i form tenkte jeg at dette var noe jeg innbilte meg. Da jeg fikk svar på at testen var positiv tenkte jeg først at det var kjipt, men nå når jeg har fått tid til å tenke får jeg bare ta det slik som det er, svarer Kjølholdt til TV 2.

– Det kunne tross alt vært verre. Det går ikke særlig hardt utover meg, for det hadde vært verre hvis det var noen andre, følger 19-åringen opp.

I isolasjon

Nå er hun satt i isolasjon, mens resten av laget som har vært i kontakt med henne er satt i en ti dagers karantene. Det skriver Tertnes Håndball på sine hjemmesider.

– Jeg vil si at jeg har milde symptomer. Jeg må sjekke temperaturen min to ganger daglig og sende det til treneren. Det har ikke vært noe endring i temperaturen min og jeg har ikke hatt feber eller noe slikt. Jeg har hatt litt vondt i hodet, litt influensa-symptomer og litt vondt i kroppen, sier hun.

19-åringen forteller videre at klubben var klar over risikoen ved å faktisk gjennomføre kampen.

– Det var en beslutning vi måtte ta. Vi visste det var en sjanse og det var derfor viktig at laget ble enig før vi dro. Alle var klar over at dette kunne skje, påpeker Kjølholdt.

Klubben skriver følgende på sine hjemmesider: «Dette er selvsagt en uheldig situasjon, men vi føler oss trygge på at klubben har fulgt gjeldende retningslinjer for aktivitet, og har tatt de nødvendige forholdsregler for gjennomføring av trening, kamp og reise».

Ser fremover

Tertnes skulle angivelig ha gjestet Grane Arendal i cupen torsdag og skal i neste uke møte Aker i Rema 1000-ligaen.

Nå ser Kjølholdt framover.

Henrikke Kjølholdt (t.v) har også spilt på aldersbesteme landslag. Foto: Instagram

– Jeg har sittet i isolasjon siden mandag og snakker ofte med smittevernskontoret som gir meg råd. Jeg skal teste meg på nytt neste uke og jeg vil si at klubben har hatt veldig bra oppfølging.

– Jeg gleder meg til å spille håndball igjen og ikke bare sitte på rommet hele dagen. Jeg får tiden til å gå ved å se på håndball, serier og ved å pusle, sier Kjølholdt.