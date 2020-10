Du får ikke veldig mange nybiler til under 200.000 kroner i det norske markedet. Men noen er det fortsatt, tre av dem er faktisk også samme bil.

Peugeot 108, Citroën C1 og Toyota Aygo er et samarbeidsprosjekt mellom den franske PSA-gruppen og japanske Toyota. To generasjoner av modellene har blitt produsert i Tsjekkia, siden 2005. Dagens modeller kom på markedet i 2014.

Men nå er det etter alt å dømme snart slutt. Bransje-nettstedet Automotive News skriver nemlig at PSA-gruppen akkurat skal ha bestemt seg for å fase ut C1 og 108. Det skjer mens de er i gang med å fusjonere selskapet med Fiat Chrysler Automobiles. Sammen vil de bli en av bransjens virkelige giganter.

Toyota forsvinner også?

Dermed er det også nærliggende å tro at det er Fiat som skal stå for de minste modellen fra det nye konsernet.

Det er allerede kjent at PSA skal selge seg ut av fabrikken i Tsjekkia. Den skal Toyota overta.

Samtidig er det nok gode muligheter for at også Toyota Aygo forsvinner.

Dette er andre generasjon av Toyota Aygo. Nå spøker det nok for den tredje...

Tøffe utslippskrav

Bakgrunnen for at de to selskapene samarbeider om disse modellene, er at det er lave marginer på småbiler. Ved å kunne dele utviklingskostnadene på tre biler, har man fått ned kostnadene. Men det spørs om Toyota vil kunne regne dette hjem hvis de skal fortsette alene.

Her spiller også tøffe utslippskrav fra EU inn. Det gjør at produsentene må bruke mye penger på motorutvikling og for å rense avgassene fra motorene. Og på så rimelige biler som dette, blir det ekstra vanskelig å forsvare kostnadene.

Designet skiller seg ut, det gjør også prislappen på Citroën C1 som er en av de billigste nybilene du kan kjøpe i Norge.

Ny lavpris-elbil

Samtidig er det ventet at elbilene vil ta betydelige andeler i dette segmentet i årene som kommer. Her er Norge et foregangsland. Det er ventet at små og rimelige elbiler vil komme for fullt også i større europeiske markeder.

Ett eksempel er nye Dacia Spring som debuterte i forrige uke. Her kommer Dacia med det de lover skal bli Europas rimeligste elbil, med rekkevidde på 225 kilometer.

I dag er Toyota Aygo den rimeligste av disse trillingene i Norge. Den har startpris på 162.000 kroner. Citroën C1 starter på sin side på 165.000 kroner, mens Peugeot 108 er dyreste med prislapp fra 179.900 kroner.

