Ingen Ødegaard i Real Madrid-troppen

Fredag ettermiddag la Real Madrid ut en 20-mannstropp til lørdagens møte med Cádiz. Der var ikke Martin Ødegaards navn å finne.

Etter det TV 2 får opplyst er Ødegaard ute på grunn av en kjenning etter den siste ukens landskamper, og ikke fordi han er vraket. Drammenseren startet samtlige landskamper. Mot Nord-Irland onsdag ble han byttet ut med drøyt ti minutter igjen å spille.

Andre offensive midtbanespillere som Federico Valverde, Isco og Marco Asensio er med i troppen.

Tidligere fredag la Real Madrid ut en bildeserie der Ødegaard var med på trening:

Zinedine Zidane fikk spørsmål om Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland under en pressekonferanse tidligere fredag. Da sa Real Madrid-sjefen at han hadde sett begge i aksjon i landslagspausen.

– Ja, jeg så kampene. Ikke live, men ja. Martin spilte i en litt annerledes rolle i en midtbanefirer, men gjorde det greit. Når de drar på landslagsopphold, håper jeg at de spiller. Og om Haaland? Han er ikke min spiller, men han er en god spiller, sa Zidane.

Drammenseren fikk tillit fra start av trener Zinedine Zidane de to første kampene, men ble byttet ut i begge. Så ble han værende på benken mot Real Valladolid, før han fikk ett fattig minutt mot Levante like før landslagspausen.

TV 2s fotballekspert sa da at Ødegaard ikke hadde imponert de gangene han hadde fått sjansen.

– Det er begrenset hvor mange sjanser du får i en så stor klubb som Real Madrid. Det betyr ikke at det er over og ut, for han vil selvfølgelig få flere sjanser, men det tyder på at han har havnet lengre bak i køen. Han var langt fremme i køen, men nå er han noen steg lengre bak. Det kan endre seg, og det er opp til han selv, sa Mina Finstad Berg for to uker siden.