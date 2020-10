Trondheim bekymret for covid-19: – Dropp festen denne helgen

I Trondheim økes testkapasiteten inn mot helgen, for å få testet så mange som mulig. To utesteder i byen er stengt etter utbrudd. – Dropp samlinger eller fester denne helgen, oppfordrer kommunen.

Trondheim kommune kalte fredag ettermiddag inn til pressekonferanse om korona-situasjonen.

Kommunedirektør Morten Wolden og kommuneoverlege Tove Røsstad orienterte om situasjonen og tiltak som iverksettes på Rådhuset i Trondheim.

– Denne uken har vært litt annerledes, vi har hatt smitte en stund. Nå ser vi at viruset oppfører seg annerldes, det smitter lettere, og det har gjort at vi nå har et utbrudd med 30 smittede i Trondheim, sier Røsstad.

– Dropp festen

Utestedet Lille London er stengt, etter at de ansatte og mange av gjestene er satt i karantene. Også utestedet Barmuda er stengt, etter at to personer som var på utestedet søndag har fått påvist smitte.

– Vi har økt test-kapasiteten vår, så vi får testet mange i løpet av helgen, sier Røsstad.

Alle utesteder i Trondheim må nå registrere alle besøkende. Det er kommet rapporter om at enkelte registrerer seg med falske navn.

– Det er trist det som nå skjer, at to utesteder er stengt og over 1000 er i karantene i Trondheim. Det er likevel viktig å presisere at utelivsbransjen har fulgt de pålegg de har fått, og når vi nå strammer inn er det for å være føre var i en situasjon som er litt urovekkende. Dersom gjester registrerer seg med falsk navn, gjør det smittesporingen svært krevende, sier Wolden.

Kommunedirektøren håper å nå fram til dem som planlegger fest eller samlinger denne helgen.

– Dropp det denne helgen. Hvis ikke kan dette få store konsekvenser, sier han.

12 nye tilfeller

Det siste døgnet har tolv nye personer blitt bekreftet smittet med covid-19 i trønderhovdstaden. Av de smittede er tre i 10-årene, fem i 20-årene, en i 30-årene, en i 40-årene og to i 50-årene. Ni av de 12 er smittet av kjent nærkontakt, en er smittet i utlandet, mens smittekilden for to foreløpig ikke er identifisert.

Det melder kommunen i en pressemelding tidligere fredag.

Tre av de smittede er skoleelever og følgende skoler er berørt: Charlottenlund videregående skole, Strinda Videregående skole og Sunnland Ungdomsskole. Berørte elever og ansatte er satt i karantene.