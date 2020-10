— Jeg har troen. Det har gått bra tidligere når folk har glemt meg litt

Se Flandern rundt fra 09:30 på TV 2 og Sumo på søndag. Kvinnerittet ser du på TV 2 Sport 2 og Sumo fra 15:45 samme dag

Det forteller 33-åringen til TV 2 fra hotellrommet i Oudenaarde.

De fleste spillselskaper vil gi deg 40 eller 50 ganger igjen innsatsen ved en Kristoff-seier, men å gå under radaren er som kjent noe «Storhaug-ekspressen» trives med.

Kristoff i Flandern rundt 2012: 15.plass

2013: 4.plass

2014: 5.plass

2015: 1.plass

2016: 4.plass

2017: 5.plass

2018: 16.plass

2019: 3.plass

– Jeg har egentlig litt troen. Følelsen er god. Jeg føler jo at jeg går litt under radaren og ikke er en storfavoritt, men det har jo ofte vært tilfellet før også. Det har gått bra tidligere når folk har glemt meg litt, så vi får håpe at det gjelder i år også, sier han.

– Toppnivået i år er høyere enn tidligere

En 19.plass forrige helg i Gent-Wevelgem og en 13.plass i onsdagens Scheldeprijs vitner på overflaten kanskje ikke om toppform, men i sykkel er det sjelden at resultatene alene forteller hele historien.

– Jeg føler formen er ganske bra. Men jeg har kanskje ikke fått vist det i det siste – i alle fall ikke forrige søndag. Men jeg føler beina er gode. Det er mer det at de andre er enda bedre, men jeg er på et bra nivå, sier han.

– Hva er ambisjonene i Flandern rundt i år?

– Jeg håper på å kjempe i toppen og være på samme nivå som i tidligere år. Å kjempe om seier og være blant de beste. Det er målet.

Kristoff vet selvsagt hva som skal til for å vinne i «De Ronde».

UAE-Team Emirates-laget til Flandern rundt Alexander Kristoff

Sven Erik Bystrøm

Vegard Stake Laengen

Jasper Philipsen

Tom Bohli

Rui Oliveira

Ivo Oliveira

I 2015 gikk han helt til topps etter å ha slått følge med Niki Terpstra opp Kruisberg og så spurtslått nederlenderen på oppløpet.

– Jeg føler jeg er på samme nivå som tidligere, så det er jeg ikke så bekymret for. Det er vel heller det at toppnivået i år er høyere hos en del enn det har vært i tidligere sesonger med flere ritt. Folk har fått trent systematisk og godt i lang tid, og i Touren i år ble det jo slått rekord etter rekord i bakkene. Jeg følte det gikk et knepp fortere enn det har gjort tidligere, sier han.

– Angrep kan være det beste forsvar

En av de som har syklet aller fortest etter at sesongen begynte på igjen i sommer, er Wout Van Aert.

Belgieren har de siste to månedene vunnet Strade Bianche, Milano-Sanremo, en etappe i Critérium du Dauphiné, det belgiske tempomesterskapet, to etapper i Tour de France, og tok to sølvmedaljer i VM i Imola.

– Jeg tror kanskje Van Aert er den største favoritten. Han har vært veldig solid i år. Han virker veldig sterk. Mathieu van der Poel også. De kjørte kanskje litt vel mye mot hverandre i Gent-Wevelgem, så vi får se om det blir deres bane nå også. Mads Pedersen og Trek-Segafredo er sterke. Og i fjor stakk jo Alberto Bettiol av med seieren, så det kan alltid komme noen overraskelser, sier Kristoff.

Både i Flandern rundt 2015 og i fjorårets Gent-Wevelgem, som Kristoff vant, angrep 33-åringen i stedet for å vente (og håpe) på at feltet skulle samle seg til en spurt.

Det kan også bli taktikken på søndag.

– Jeg kan prøve å komme meg på forskudd. Jeg har det i bakhodet, at det ofte kan være en fordel. Angrep kan være det beste forsvar. Men det må skje på riktig sted til riktig tid, når det roer seg litt ned. Jeg angrep jo i Gent-Wevelgem i fjor da det roet seg litt, og da fikk jeg ett minutt gratis, uten å måtte jobbe for det. Så det må være noe lignende, men det må i så fall avgjøres underveis.

– Bedre form enn i Touren

Kristoff reddet på mange måter sesongen sin allerede i Tour de France, da han vant den første etappen i Nice og fikk med seg gul trøye på kjøpet.

Både i forkant og underveis av Touren gjentok imidlertid Kristoff at han ikke var i toppform, og at planen var å bruke Touren som et ledd i å nå toppform i tide til klassikerne.

Det ser ut til å ha lyktes.

– Jeg tror jeg er bedre enn i Touren. Jeg føler at kroppen er ganske lett og fin. Torsdag hadde vi en fin gjennomkjøring i løypa, og kroppen er ikke veldig sliten. Touren har gjort at jeg absorberer treningen veldig godt. Ofte i klassikerne, når de går på våren, så er man sykt sliten etter ritt som Gent-Wevelgem, men jeg har ikke følt meg veldig sliten etter de rittene i år. Så det tyder på at formen er bra, sier han, og legger til:

– Men det er jo mer enn bare formen som skal klaffe. Og i klassikerne er det ofte mer enn bare den jevne formen som teller. Det er ofte vel så viktig med «punchen». I Touren får man ikke trent så mye på den «punchen» - der er det mer jevnt hard kjør. Der er det ikke maksintervaller i bakkene, for å si det sånn. Så jeg mangler kanskje litt på det i forhold til tidligere år, men den generelle formen føles bedre. Vi får se. Jeg håper at det blir hardt og seigt, og at farten da daler litt i bakkene på slutten. For det er jo der problemet er. Van Aert og van der Poel er litt for eksplosive og går litt for fort oppover. Det er jo der jeg er sårbar, sier han ærlig.

– Jeg er jo lei

Flandern rundt blir et av de aller siste rittene i den amputerte sykkelsesongen 2020.

Kristoff og de andre klassikerspesialistene skulle selvsagt vært foruten avlysningen av Paris-Roubaix, men samtidig er ikke en litt tidligere ferie noe Kristoff er lei seg for.

– Nå når jeg vet at det ikke blir Paris-Roubaix, så synes jeg jo at det er deilig at sesongen snart er over. Jeg er jo lei. Det har jo ikke vært en lang sesong om man tenker på antall ritt, men det har vært en lang sesong for alle rytterne likevel. Vi har jo trent full gass siden desember i fjor. Så det har vært like langt som før. Jeg pleier jo å ha fri i oktober, så jeg føler jo at det er på tide.