Skrivefeil i FHI-rapport skaper reaksjoner og latter

Flere Twitter-brukere reagerte på at det var noe rart i koronarapporten om de nordiske landene. FHI måtte både le og beklage da TV 2 gjorde dem oppmerksomme på feilen.

Hver uke publiserer Folkehelseinstituttet (FHI) ulike rapporter om koronasituasjonen i Norge og andre land.

Men av og til kan det gå litt raskt i svingene.

– Vi jobber mye under tidspress, så her ble det rett og slett helt feil, sier Helene Eide i FHI.

Det var TV 2 som gjorde FHI oppmerksom på feilen, og Eide forteller at det har vært mye latter på kontoret etter at det ble oppdaget.

Flere reagerte

I en rapport som ble publisert 7. oktober gir FHI en oppdatering om situasjonen i de nordiske landene.

Det er i avsnittet om Island at FHI har gjort en liten feil. I rapporten står det at «mesteparten av de nyeste tilfellene er knyttet til et tog».

Det fikk umiddelbart flere til å reagere, for det er ingen tog på Island.

– Jeg vet egentlig at de ikke har tog på Island, men det tenkte jeg ikke over da jeg skrev rapporten. Det er dessverre litt hastverksarbeid av og til, sier Eide.

– Jeg ler så masse

Feilen ble først oppdaget av en observant Twitter-bruker.

– Jeg stussa ekstremt på hvorfor FHI har skrevet at de fleste nye tilfellene skyldes smitte på tog, for det finnes ingen tog på Island, skriver en bruker på Twitter.

Også islendere har fått med seg misforståelsen.

– Jeg ler så masse! Det norske folkehelseinstituttet har skrevet i sin rapport at de nye smittetilfellene på Island kommer fra et tog. Og jeg bare hæ, hvilket tog?, skriver en bruker på islandsk.

Ég er í hláturskasti! Norska lýðheilsustöðin FHI skrifaði í skýrslu sinni um Ísland að mest nýtt smit kæmu núna frá einni lest (tog). Og ég bara ha, hvaða lest? Svo ég kíkti á fréttina sem þau notuðu og einhver þýddi train í staðinn fyrir strain



Lol, the Akranes train!😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/bQpuZ55g7l — Vax (@vaxtavaxtavax) October 7, 2020

Tog og tok

Helene Eide forklarer at det er flere ansatte som er med på å undersøke og skrive ulike deler til rapportene fra FHI.

– Deler av teksten ble opprinnelig skrevet på svensk og i redigeringen ble det derfor en liten misforståelse, sier Eide.

Ordet tog ble opprinnelig brukt for å skrive setningen «individer tog test». Det svenske ordet tog betyr tok på norsk.

Dårlig tid og et feilplassert komma førte til at ordet tog fikk en helt annen betydning da FHI skulle ferdigstille rapporten.

Eide beklager feilen og sier at det vil bli rettet opp så fort som mulig.

– Det er utrolig observant at noen har oppdaget dette. Jeg visste ikke at folk leste rapportene våre så nøye, sier Eide.