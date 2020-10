Evjen om Glimt-utlån: – Skal ikke si det ikke har fristet

Håkon Evjen (20) sliter med spilletid i nederlandske AZ Alkmaar. Det har fått ham til å leke med tanken om et utlån til gamleklubben.

Heller ikke i helgens Eredivisie-oppgjør mot VVV-Venlo fikk Evjen spille. Til sammen har nordlendingen kun fått 118 minutter i den nederlandske toppdivisjonen.

Selv om spilletiden har vært mager, har et utlån aldri vært aktuelt for klubben.

– Vi snakket om et utlån, men klubben ville heller at jeg skulle trene her med laget og få noen minutter. Det er fullt forståelig og noe jeg støtter, sier Evjen til TV 2.

Glimt på gullkurs

Et gjensyn med Aspmyra og sine gulljagende eks-kolleger har virket forlokkende.

– Jeg skal ikke si at det ikke har fristet med utlån til Glimt når de har gjort det såpass bra, forklarer Evjen, før han legger til:

– Samtidig kan jeg ikke si at det har vært nærme, men man har selvsagt tenkt litt på det. Det gjør alle fotballspillere som ser det forrige laget deres gjøre det så bra, og man selv ikke spiller så mye i det nye laget.

Unggutten herjet i fjorårets utgave av Eliteserien og kronet en ellevill sesong ved å vinne prisene som årets spiller og årets unge spiller. Han var tidenes dyreste Glimt-salg da han sluttet seg til AZ-troppen i januar. Den rekorden ble nylig smadret av Jens Petter Hauges drømmeovergang til AC Milan.

Etter noen innhopp på nyåret kom koronapandemien.

– Det var tungt i begynnelsen når man satt så mye alene. Jeg kunne ikke få besøk eller være så mye ute. Det er klart det blir tyngre å spille fotball når man ikke trives så godt utenfor banen, men nå er det mye bedre.

Angrer ikke

På tross av lite spilletid og et Glimt som herjer i Eliteserien, er Evjen tydelig på at han ikke ville gjort noe annerledes.

– Jeg dro fra Glimt for en grunn – for å prøve å utvikle meg. Og det valget angrer jeg ikke på.

– Jeg skulle selvfølgelig ønske at jeg fikk spille mer enn jeg har gjort, men jeg har såpass mange gode spillere rundt meg. Det skal være en fight for å starte, og det har det absolutt vært.