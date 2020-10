Demi Lovato (28) langer ut mot Trump i ny låt

I tillegg til å være en fremtredende artist og skuespiller har Demi Lovato (28) ved en rekke anledninger engasjert seg i samfunnsdebatten. Nå gjør hun det igjen, og denne gangen henvender hun seg direkte til presidenten i låta «Commander in Chief».

I sangen er det spesielt hans håndtering av koronakrisen og den pågående rasismedebatten i USA hun synger om.

Ville skrive brev til presidenten

I et intervju 28-åringen gjorde med CNN forteller Lovato at hun ofte har tenkt på å sende presidenten et brev og stille han alle disse spørsmålene.

– Men så fikk jeg idéen å heller skrive en sang som jeg kunne lansere for hele verden. På den måten håper jeg at han kan svare hele verden, og ikke bare meg.

SANG: Demi Lovato fremførte sangen på onsdagens Billboard Music Awards i Los Angeles. Foto: Scanpix

I sangen synger hun «Do you get off on pain? We’re not pawns in your game», mens hun i refrenget stiller spørsmål ved om han får sove om natten, før hun henvender seg direkte til han og synger «Commander in Cheif, how does it feel to still be able to breathe?».

Bryr seg ikke om det ødelegger karrieren hennes

Lovato sier til CNN at hun håper sangen vil oppfordre folk til å stemme ved valget i november. Videre sier hun at hun har gjort et bevisst valg om å bruke stemmen sin til å adressere urettferdighet.

Hun har selv promotert for sangen på Instagram, noe som ikke bare har fått positive tilbakemeldinger i kommentarfeltet.

Flere har nemlig bedt artisten om å holde sine politiske meninger for seg selv. På dette har Lovato svart at hun «faktisk ikke bryr seg om dette ødelegger karrieren hennes».

Politisk frustrasjon i musikk

Selv om vi sjeldent hører sanger som er så utvilsomt politiske som Lovatos nyutgivelse, er det slettes ikke noe nytt å sette fokus på politikk gjennom musikk.

Taylor Swift gjorde det i sangen «Miss Americana», mens Lana Del Rey gjorde det i sangen «Looking for America».

Flere har også direkte eller indirekte henvendt seg til president Donald Trump i sangene sine. Dette ble blant annet gjort i Childish Gambinos «This is America» og Kendrick Lamars «XXX».

Politisk aktiv

Lovato har vært åpen om sin fortid med spiseforstyrrelser, og har i den forbindelse innrømt overfor fansen at hun tidligere brukte å redigere kroppen sin på Instagram.

Hun har stått i spissen for bedre rettigheter for LGBT-miljøet i USA, vært aktiv i kampen mot mobbing og vært aktiv som feminist.

I tillegg har hun uttalt seg politisk ved en rekke anledninger, og har blant annet vært kritisk til USAs våpenpolitikk og håndtering av rasisme.

Slo gjennom som 6-åring

Lovato hadde sin første hovedrolle i serien «Barney & Friends» allerede som 6-åring.

Et enda større gjennombrudd fikk hun i filmen «Camp Rock» i 2008, hvor hun spilte rollen som Mitchie. Senere har vi sett henne i «Sonnys sjanse», «Prosjekt prinsesse», «Grey’s Anotomy» og «Glee».

UNG: Her er Demi Lovato avbildet på premieren til «Camp Rock» i New York tilbake i 2008. Hun var da 16 år gammel. Foto: Scanpix

I forbindelse med «Camp Rock» ga hun også ut sitt debutalbum «Don’t Forget», hvor hun samarbeidet med Jonas Brothers. Siden den gang har hun sjonglert rollene som skuespiller og artist.

Hun sang singelversjonen av «Frozen»-sangen «Let it go» i 2013 og i 2017 hadde hun stor-hitten «Sorry Not Sorry».

I tillegg har hun vært dommer i amerikanske «X-factor» og vært nominert til Grammys to ganger.

Kjendisene oppfordrer til å stemme

Også store stjerner som Lady Gaga og Ashley Simpson bruker i disse dager plattformene sine til å oppfordre det amerikanske folk til å stemme. Gaga la nylig ut en video på Twitter hvor hun synger en tulle-sang om hvor viktig det er å stemme.

I know this is cheesy🤓...but https://t.co/EuDdrZXqhn is easy. This is my new single 😂 Don’t give up ....it’s important your voice is heard! pic.twitter.com/7CwTIohtMw — Lady Gaga (@ladygaga) October 15, 2020

Simpson, som for tiden er gravid med sitt andre barn, delte onsdag et bilde av magen sin med et klistremerke med en oppfordring til å stemme, med teksten «Kom deg ut og stem! Ingen unnskyldning».