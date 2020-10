Med disse teknikkene får du en «superhjerne»

Hvem som helst kan få en «superhjerne» - det handler bare om å bruke den riktig. Vil du for eksempel få flere ideèr, er det spesielt èn behagelig ting som hjelper.

De aller fleste ønsker seg en hjerne med god hukommelse, konsentrasjon og rikelig med motivasjon – en superhjerne, rett og slett. Og det kan alle få til, ifølge forfatterne Olav Schewe og Dr. Barbara Oakley.

Det handler nemlig bare om å bruke hjernen korrekt.

Han er Norges fremste ekspert på læring, mens hun er en av verdens ledende eksperter på læring. Sammen har de skrevet boka «Superhjernen - de beste strategiene for læring», og målet er å få folk til å forstå hvordan folk flest kan bruke og trene sin egen hjerne bedre.

De avslører blant annet hvilke teknikker som gir bedre konsentrasjon, hukommelse, kreativitet og motivasjon.

Avansert verktøy

Hjernen vår er noe av det mest komplekse og mest avanserte vi har. Schewe og Oakley deler de mest effektive strategiene for læring, basert på den nyeste forskningen.

Ifølge forfatterne virker strategiene, fordi de spiller på lag med hjernens måte å lære, huske og forstå på.

Å ha en superhjerne handler altså ikke om hvilken hjerne du er født med, men hvordan du bruker den du har.

Som å bygge muskler

Schewe forteller at det er mye som foregår i hjernen når vi lærer.

– I hjernen vår finnes det omtrent nitti milliarder hjerneceller, og når du lærer noe nytt, så finner de sammen og danner noen lange nerverekker. Og i disse nerverekkene så sitter den kunnskapen du har tatt til deg, forteller han til God morgen Norge.

– Blir dette dårligere og dårligere for hvert år som går?

– Det er slik at nerverekkene du danner enten kan være sterke eller svake, og er de svake så kan de brytes opp igjen etter fem dager eller én måned, og da glemmer du det du har lært, sier han og forklarer:

– Hvis du har brukt riktige teknikker og dannet sterke nerverekker, så kan kunnskapen lagres i mange år.

– Så det er på mange måter som å bygge muskler?

– Ja, det er akkurat det det er. Det er celler i hjernen også, akkurat som i musklene, og man må danne sterke forbindelser mellom dem.

EKSPERT PÅ Å TRENE HJERNEN: Olav Schewe har skrevet boka Superhjerne. Foto: TV 2

Får bedre hukommelse

Mange ønsker gjerne å huske bedre når de blir eldre. Også her har Schewe noen tips.

– Når du går på treningsstudio for eksempel, så trener du jo ikke bare høyrearmen hver gang du er der. Du trener hele kroppen og forskjellige deler av den. Det samme er viktig med hjernen. Hvis du sprer det du lærer utover litt tid, så bygger du mye sterkere lærerekke.

– Og så er det også viktig å bruke kunnskapen aktivt, ikke bare lese om det eller se en video, du må snakke om det og erfare det. Da bygger du sterkere nerverekker, fortsetter han.

Både under studietiden og i arbeidslivet er det en fordel om det du leser fester seg. Schewe forklarer at dersom du for eksempel knytter det opp mot noe du kjenner til fra før eller har opplevd før, setter det seg raskere.

– Og i tillegg er hjernen vår også veldig visuell, så hvis du kan klare å koble noen bilder, et ansikt, eller noe artig opp mot det du skal huske, så er sjansen for at det setter seg større, sier Schewe.

Ta en dusj

Svært mange mennesker ønsker å få overskudd til å bli mer kreative og få flere ideer i en hektisk hverdag. Ifølge forfatteren trenger du ikke lenger gjøre de helt store krumspringene for å få til nettopp det:

– Stemmer det at for å bli mer kreativ så kan jeg rett og slett bare ta meg en dusj?

– Vel, hjernen vår har et eget modus som vi kaller for avslappet modus. Dette moduset aktiveres når du står og ikke tenker på noe spesielt, slik som når du står i dusjen for eksempel.

– Hvis du ser for deg hjernen som en labyrint, der kunnskapen ligger lagret flere steder i labyrinten, så er det avslappende moduset litt som en drone som kjører over deg og får oversikt over alt sammen. Deretter setter det sammen på nye måter. På den måten kommer du da opp med nye idèer, sier Schewe.

– Dette er litt av grunnen til at mange føler de blir kreative av å stå nettopp i dusjen, eller ved å gå seg en tur.