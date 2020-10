Milan-sjefen til TV 2: – Han har gjort et strålende inntrykk

Lørdag venter gigantoppgjør for Jens Petter Hauge og AC Milan.

21-åringen fra Bodø har knapt nok fått tid med sine nye lagkamerater. Han signerte for torsdag 1. oktober, og fikk debuten mot Spezia fire dager senere. Så dro han rett på sin første A-landslagssamling med Norge.

Fredag var første mulighet for hele AC Milan-troppen til å trene sammen etter landslagspausen, ifølge trener Stefano Pioli.

Fredag hadde Stefano Pioli pressekonferansen foran lørdagens byderby mot Inter. Foto: Spada

Og lørdag kan Hauge få spilletid i et av verdens heteste rivaloppgjør: Inter mot Milan på Giueseppe Meazza.

Til tross for at han har fått sett lite til ham, er Milan-sjefen blitt imponert av Hauge.

– Han har gjort et strålende inntrykk. Han er en smart kar, og er veldig rask og teknisk, som er veldig viktige kvaliteter for måten vi vil spille på, sier Pioli på spørsmål fra TV 2, via klubbens oversetter.

– Det er forskjellige vaner han må venne seg til, som et nytt språk, men hittil har han tilpasset seg bra, fortsetter Milan-sjefen.

Han kunne dessuten avsløre at Ante Rebic trolig mister derbyet, som øker sjansene for at Hauge skal få slippe til.

Vil ha Hauge fra start

En som gjerne vil se Hauge fra start mot erkerivalen, er fotballjournalisten Carlo Pellegatti.

– Om jeg bestemte, ville jeg kanskje dristet meg til å bruke Hauge. Rask, farlig skudd og en livlig angrepsspiller, som kan bremse Hakimis offensive bidrag. Men Pioli trenger definitivt ikke råd, skriver han i sin spalte i Calciomercato.

Nettstedet Whoscored.com spår imidlertid at Hauge starter på benken, og at Alexis Saelemakers og Samu Castillejo starter på flankene.

En som kjenner Milan bedre enn de fleste, er Demetrio Albertini. Midtbanelegenden spilte 406 kamper for klubben fra motebyen. For øvrig fikk han også med seg 79 landskamper.

Demetrio Albertini snakket med TV 2 i forbindelse med Jens Petter Hauges debut mot Spezia. Foto: Antonio Calanni

Han gir tommel opp til klubbens signering av Hauge.

– Hauge er et stort talent, og en spiller Milan trenger fordi han er ung. I Italia er det ikke lett å finne spillere som er gode én-mot-én, og jeg mener Hauge er den spillertypen. Han er veldig rask, sier Albertini til TV 2.

– Kan tilføre mye nytt

Fra å være en fallen gigant med aldrende spillere i troppen, er nå flere av nøkkelspillerne til Milan i starten av 20-årene. Første steg er å spille seg tilbake til Europas gjeveste selskap, Champions League.

– Nå satser Milan mer på unge spillere for å gjenskape suksessen fra fortiden. Derfor henter klubben unge og lovende spillere, som nordmannen. Jeg tror Hauge kan bli en spiller som tilfører klubben mye nytt, spår Albertini.

Midtbanelegenden tror at Hauge vil nyte godt av å trene og spille med Zlatan Ibrahimovic. Samtidig minner han om at den norske kometen har tatt et stort steg.

– Hauge har ikke erfaring fra en stor liga som Serie A. I Italia er det taktiske veldig viktig, spesielt for trenerne. Men jeg synes at italiensk fotball forandrer seg, fordi Serie A er ute etter spillere som kan tilby noe nytt. Individuelle spillere, raskere og spektakulære, mener Albertini.