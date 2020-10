– Bare husk å kjøre dekkene varme, før du begynner å dra på. Det står på nemlig semi-slicks-dekk på den.

Det er det siste jeg får høre, før jeg stikker ned i garasjen på Fornebu for å plukke opp en testbil som er noe helt utenom det vanlige.

Du som leser Broom, vet fra før at vi har et lidenskapelig kjærlighetsforhold til BMW M2. En liten råtass av en bil – som kommer i flere forskjellige varianter: Standardutgaven M2, M2 Performance og M2 Competition.

Alle tre viser hvordan BMW vil ta tilbake den kompakte, lette og smidige sportsbilen de lenge var kjent for å ha med M3.

Gjennom årene har sistnevnte vokst seg såpass stor, at lillebror M2 er den virkelige fanebæreren for pur kjøreglede. Ikke raskest, ikke tøffest og slett ikke sterkest – men likevel kanskje den morsomste ...

Nå er det snart slutt for grombilen BMW M2

Dette er vel rett og slett selve oppskriften på en aggressiv front? Merk luftinntaket på panseret og splitteren av karbon nederst på frontfangeren.

Populær

Det er også den rimeligste, fullverdige M-modellen i familien. En "lav" pris gjør også at det finnes en god bunke M2 på norske veier. Det er en bil som gir deg kred i de fleste entusiast-miljøer. Den viser at du ikke er mest opptatt av å vise deg frem – men verdsetter bilens kjøreegenskaper.

Men EUs strenge utslippskrav fører til at denne modellen ikke passer inn. Så høye utslipp er rett og slett ikke til å leve med, lenger. BMW må ta noen harde valg – og ett av dem er å droppe M2 i Europa.

Men helt på tampen, har de altså kommet med en helt ny variant. En svanesang, om du vil. En skikkelig rocka svanesang! Nykommeren er råere enn alle sine forgjengeren. Et siste, lille stikk til EU. M2 CS, der CS står for Club Sport.

Hold deg fast, for dette er en villstyring – og den koster flesk!

BMW er ikke alene: Nå forsvinner også Ford Focus RS

Keramiske bremser (avsløres av gullfarget bremsekaliper) er ekstrautstyr. Men kanskje noe du bør ta deg råd til, på en slik bil? De 19" felgene er lavvekt CS-felger – foran veier de bare ni kilo hver.

Koster mye

La oss like godt rydde dette med pris av veien, først som sist. Denne bilen letter deg for minst 1.254.300 kroner. Det er solide 341.800 kroner mer enn M2 Competition med 410 hk (standard M2, som ikke lenger selges som nybil, har 370 hk). Til den prisen får du den med manuell girkasse. Skal du ha automat koster den deg 40.000 kroner, til.

Knapt 1,3 millioner kroner er altså før tilleggsutstyr. Testbilen er for eksempel utstyrt med keramiske bremser. Det koster 87.500 kroner ekstra.

Prisen gjør at den kan måles opp mot Porsche Cayman 4.0 GTS – som har en 4-liter på 400 hk. Bare sånn for å sette det litt i perspektiv.

Men kanskje er det mulig å forsvare M2 CS-prislappen, likevel? Produksjonen stoppet i september – men BMW Norge klarte å få tre (3!) av disse CS-modellene til Norge. De to andre er forresten solgt – så dette er den eneste som er igjen. Vi har god dekning for eksklusiv-merkelappen, der altså.

I tillegg er den naturligvis raskere og råere enn de andre M2-modellene.

Mer om dette etter hvert. La oss returnere til garasjen på Fornebu – der vi nå har kommet fram til bilen.

Et av de sikre tegnene på at vi har med en Club Sport-utgave av M2 å gjøre ...

Les vår test av BMW M2 Competition her

Skiller seg ut

Utvendig merker du ganske raskt at dette er mer enn en vanlig M2. Panseret har fått luftinntak, det er en karbonsplitter på frontfangeren, store gullfargede bremsekalipere og ventilerte keramiske bremseskiver, 19" svarte CS-felger (selvsagt vektbesparende), speilhus, spoiler og diffusor bak er også av karbon.

Det er som en vanlig M2, som har fått en makeover av kjendisstylisten Jan Thomas.

– Her har jeg virkelig fått løftet fram alt det positive med denne bilen. Tøffere, råere og mer sexy! Jeg gir den terningkast 6, tipper vi han ville sagt.

Eget eksosanlegg er på plass. Men takket være EU-regler, får vi ikke den samme lyd-opplevelsen som i for eksempel USA.

En av de bilene du rett og slett får lyst på

Vanlig M2? Åneineineineinei

Og det er vanskelig å være uenig i det. M2 Club Sport har det lille visuelle løftet som entusiastene vil merke seg. Når du er ute med litt mindre bilinteressert venner, vil du kjede vettet av dem med å si ting som:

– Du tror kanskje dette er en vanlig BMW M2? Åneineineinei, dette er noe helt annet. Dette er nemlig en M2 Club sport. Legg merke til luftinntakene på panseret, der.

Før du kommer videre, vil du trolig oppdage at kompisen for lengst har funnet fram mobilen, og har tankene et helt annet sted. Men DU vet i alle fall at dette er noe man ikke møter hver dag.

Her avslører BMW det nye flaggskipet

Innvendig er det mye alcantara, egne sportsseter, CS-logoer – og midtarmlenet er borte. Det siste er litt irriterende ...

Noe som mangler

Tilbake i garasjen, altså, og på tide å sette seg inn. På innsiden fortsetter bilen å by på detaljer som forteller deg at du ikke sitter i en vanlig M2. Alcantara-ratt, alcantara trekk på midtkonsollen – og alcantara-pynt på dashbordet med CS i rødt.

Forøvrig domineres interiøret av spesialdesignede svarte skinnseter og røde kontrastsømmer. Tøft!

Som vi har opplevd med andre CS-modeller, er det også på innsiden tatt grep for å spare vekt. For eksempel er hele midtkonsollen laget av karbon. Og midtarmlene er borte.

Det er ikke så nøye med komfort – det er bedre at du har fullt fokus på kjøring! Sikkert helt i tråd med Club Sport-filosofien, dette her. Men vi savner nå midtarmlenet, likevel ...

Den røde startknappen vekker motoren – og eksosanlegget.

Her er vår test av utgående BMW M2

Mer som mangler

Vi forventer et snerr, et brøl eller et hyl. Noe som virkelig rister løs folk fra hverdagens tjas og mas. Som provoserer, gleder og appellerer.

Men det kommer ikke. Forklaringen har vi gitt mange ganger, men vi koster på oss å gjøre det igjen. Det handler om EU. Igjen! De forbyr nemlig bilprodusentene å lage så mye lyd de vil.

I USA, for eksempel, leveres M-bilene med mye mer markant brooming. Lik det eller ei, men sånn er det. Det er ikke BMW sin feil – men noen middelaldrende EU-pamper i dress. Folk som garantert aldri har fått gåsehud av en skikkelig sportsbil som presser motoren mot turtallssperren.

Her kommer en brannfakkel: Rattet på BMW M2 CS er for tykt! Det hadde vi ikke trodd vi skulle si. Vi har jo vanligvis gitt mye skryt for at rattene til BMW er akkurat passe tykke. Men dette blir litt i overkant. Kanskje forsterkes inntrykket fordi det er trukket i alcantara?

Er nesten så man blir fristet til å ta en Brexit fra hele EU-systemet, bare på grunn av disse begrensningene på biler!

Når alt det er sagt. M2 Club Sport høres godt, likevel. Og selv om vi gjerne skulle hatt mer av den, er lydbildet både frekt og sportslig.

– Jeg ville gladelig solgt en av nyrene mine for denne bilen!

Regn, regn og atter regn

Skjebnen vil ha det til at vi får én dag med tørre veier. Det er den dagen vi plukker opp bilen. Resten av uken er det regn, regn og atter regn!

Resultatet er at vi ikke får anledning til å bli like godt kjent med bilen som vi hadde håpet på. Til det blir det for mye krefter til bakhjulene, og for lite grep i semi-slicks-dekkene.

Ikke hørt om begrepet semi-slicks? Litt enkelt forklart handler dette om dekk som er tilpasset aktiv kjøring. Helst på bane. Men de er ikke så ekstreme at de ikke kan brukes på vanlig vei, også.

Noe av problemet med disse dekkene, er imidlertid er at de ofte har dårlig grep når de er kalde. Og at de vannplaner, raskere enn vanlige dekk.

Begge deler gjør at du har noen utfordringer når det er høst, kaldt og vått ...

Nye miljøkrav kan bety slutten for toppmodellen

Nydelig vær – enn så lenge. Men de grå skyene lurer i horisonten. Det ble ikke noe drømmevær under testen av BMW M2 CS.

Northug

Den ene dagen vi får kjørt på tørr asfalt, og rekker å varme opp dekkene, er imidlertid nok til å slå fast èn ting: Hvis den var en skiløper, ville M2 CS vært Petter Northug!

Frekk, akkurat passe uforutsigbar, råsterk og leken er noen av ordene som passer godt til å beskrive M2 Club Sport – og norsk histories råeste skiløper.

Når dekkene får temperatur, har de et vidunderlig grep. Hekken "setter" seg både i svinger og når du akselererer hardt, og hjulene bare biter seg fast. En aktiv M differensialsperre hjelper til, her.

Styringen er herlig direkte, og den 7-trinns M DTC-girkassen gjør akkurat som den får beskjed om. Velger du å la den gjøre jobben selv, treffer den imponerende godt på for eksempel nedgiring før svingene. Det merkes at dette er laget for å bli herjet med!

Topp 10: Dette er bilene vi drømmer om å eie

Vekt og mangel på vekt

Litt av hemmeligheten til de ekstremt gode kjøreegenskapene, er vekten. Eller snarere: Mangel på vekt – og fordeling av den lille vekten som er igjen.

Riktignok veier CS omtrent det samme som en vanlig M2 Competition. 1.551 kilo. Men egentlig burde den veie mer, fordi den blant annet har det tyngre, adaptive understellet. CS-utgaven har imidlertid klart å slanke seg på andre områder, for å holde totalvekten nede:

Lavvektsfelger har vi nevnt, allerede. I tillegg er taket av karbon. Det har BMW har gjort med M-biler i flere år – men her for første gang på en M2.

Tak i karbon må til!

At vekten reduseres her i "høyden" er ekstra viktig, fordi det har mye å si for tyngdepunktet på bilen.

Det samme prinsippet er et argument for at panseret er laget av plastforsterket karbon. Mindre vekt høyt oppe = lavt tyngdepunkt.

Testbilen er som nevnt utstyrt med keramiske bremser. Det er ekstrautstyr – men på en CS gir det mening. For det første gir disse en vektbesparelse på 25 kilo.

For det andre burde det etter vår mening være straffbart å ikke ta med seg denne godbiten på trackdays, og la den få strekke skikkelig på beina. Da vil du sette pris på den tryggheten de keramiske bremsene står for.

BMW M3: Fargen avslører noe helt spesielt

Mer komfort

Et poeng som er verdt å ta med seg, er at CS altså er den første og eneste M2-utgaven som har adaptivt understell. Og akkurat det vil du raskt sette pris på. Vi tror faktisk de fleste vil bruke komfort-oppsettet mye, på tidvis ganske ugreie norske veier.

Og akkurat komfort-aspektet er et argument for å velge denne, over en M2 Competition. M2 CS kan ta deg komfortabelt til nærmeste trackday – og deretter kjøre sokkene av deg på banen i Sport-modus. Herlig!

I tillegg merker du de ekstra kreftene. Joda, den er bare 0,2 sekunder raskere enn M2 Competition. Forskjellen har mer med en opplevelse av motorens karakter. Skyver du turtallet opp mot sperren, merker du virkelig at du har 440 hk til rådighet.

Dessverre kan vi ikke si at vi fikk stiftet nok bekjentskap med denne bilen. Til det burde vi hatt den på bane – og i alle fall kjørt den mer på tørr asfalt.

Men vi prøver oss likevel på en foreløpig konklusjon: M2 Club Sport er rett og slett M2 opphøyd i annen. Overraskende nok ikke først og fremst fordi den er så mye morsommere – men fordi den er mer komfortabel, i tillegg til å være raskere.

Prisen er stiv, men så er det også en bil som ligger an til å bli et samlerobjekt.

BMW M2 Club Sport Motor: 3 liter, R6 bensin Effekt: 440 hk/ 550 Nm 0-100 km/t: 4 sekunder Toppfart: 250 km/t Snittforbruk: 1 liter/mil L/B/H: 446 x 185 x 141 cm Vekt: 1.550 kilo Bagasjerom: 390 liter Pris: 1.254.500 kroner (man.) 1.294.500 kroner (aut) Pris testbil: 1.405.969 kroner

BMW M2 forlater oss snart. Men snakk om å avslutte med stil: M2 Club Sport er en perfekt svanesang for den populære morobilen.

Dette har BMW aldri gjort før

Video: Her er en av årets heftigste SUV-nyheter:

Er dette den morsomste BMWen som er laget de siste 10 årene?