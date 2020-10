Mener hun normaliserer ulike kropper – ble felt for å skape kroppspress

Influenserne Kaja Seim Vorren (23), Nicoline Devik (22) og Kristine Lillebakken (25) har alle reklamert for betakaroten-pillene «Tancare» fra Lab Pharma og blitt felt av Fagutvalget for influensermarkedsføring (Fim).

Fim mener det helhetlige inntrykket på profilene deres skaper kroppspress. Se noen av Instagram-bildene under:

SOLBRUNE: Fim har både vurdert reklamebildene og det helhetlige inntrykket på profilene. Foto: Instagram

Påkledd på reklamen – felt likevel

Fim skriver at helhetsvurderingen av Nicoline Deviks sosiale medier-profil gjør at reklamen ikke er akseptabel.

– Vurderingen legger særlig vekt på at Deviks profil fremstår som svært avkledd og kroppsfokusert. Når influenseren har en slik kroppsfokusert profil, så er det ikke tilstrekkelig for å hindre kropps- og utseendepress at det konkrete bildet i kampanjen er med klær, står det i vedtaket til Fim.

Devik, som har over 62.000 følgere på Instagram, sier til God kveld Norge at hun reagerer på dommen.

PÅKLEDD: Både Vorren og Devik var påkledde på bildene med betakaroten-pillene. Fim mener likevel, etter å ha tatt en helhetlig vurdering av profilene deres, at de skaper kroppspress. Devik slettet bildet umiddelbart da Fim sa det kunne skape kroppspress. Foto: Instagram

- Jeg syns at måten det er lagt opp på med hvem som kan promotere hva er veldig feil. Det jobbes hele tiden med rettferdighet, og det å da angripe enkeltpersoner fordi de velger å fronte «body positivity» er helt feil. Om det skal være ulovlig å promotere for ting burde det omfatte alle dersom det først skal settes regler.

– Burde ikke bruke opp ordet «kroppspress»

Hun viser til at fem influensere ble klaget inn for markedsføring av samme produkt, men Fim har tatt en vurdering på hvem av disse som skaper kroppspress. To influensere ble altså «frikjent».

– Jeg syns det er vanskelig å ta stilling til om jeg skaper kroppspress, men jeg håper at jeg klarer å fronte en sunn livsstil fylt av trening og sunne valg. Jeg syns at vi burde være veldig mye mer åpne om kropp, og forskjellige kropper.

Devik forteller at hun har en ryggtilstand som heter «skoliose». Dette medfører skjevheter i ryggsøylen.

– Jeg lærte meg å like min kropp, selv med to store skolioser. Dette noe jeg også forteller mine følgere om jevnlig for å normalisere forskjellige kropper, og derfor poster jeg litt mer kropp enn mange andre. Jeg føler derfor ikke vi burde bruke opp ordet kroppspress. Det er selvfølgelig veldig trist dersom noen føler at jeg skaper et kroppspress, men jeg håper at de fleste ser det store bildet.

Naturlig posering

22-åringen forteller at hun ikke vil slutte å lage slikt innhold, men vil være mer kritisk til ulike samarbeid fremover.

Kaja Seim Vorren (23) og Kristine Lillebakken (25) har i likhet med Devik blitt felt.

Vorren sier hun syns det er bra Fim tar kroppspress på alvor.

– Jeg kan være enig i at jeg viser mye hud på min Instagram, men jeg bruker ikke disse bildene til å annonsere for ting. Jeg har ikke promotert produktet tancare med et bilde som hadde mye fokus på kropp. Jeg hadde dekkende klær som genser og bukse på meg, sier hun til God kveld Norge, og fortsetter:

– For å promotere for betakaroten, som skal gi en bra brunfarge, må man vise litt av huden for å vise effekten av produktet. Dette var noe jeg også fikk beskjed om da jeg ble spurt om å teste produktet. Så ved fremtidige annonseringer, spons og generelt på min instagram, så vil jeg være ekstra bevisst på dette og passe på at det ikke skal fremstilles slik at det kan skape kroppspress.



Svarer ikke

NATURLIG: Lillebakken forteller blant annet at hun ikke poserer på en unaturlig måte og ikke har retusjert bildet. Foto: Instagram

Lillebakken har ikke svart på våre henvendelser, men forsvarte seg derimot i et brev til Fim. Der skriver hun at hun er klar over at det er mye kropp på profilen hennes. Hun mener likevel at hun viser en sunn og veltrent kropp, og at man skal være stolt av seg selv, uavhengig av kroppsfasong.

«Hensikten med samarbeidet i forhold til Tancare var på ingen måte ment på en slik måte som det ble tolket og det beklager jeg. Det viser hud og kropp, men på en sunn og naturlig måte. Ingen unaturlige poseringer, heller ikke retusjert eller endret på», står det i brevet.

Lab Pharma ønsker ikke å kommentere saken.