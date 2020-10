Zidane om Haaland: – Han er en god spiller

Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard gjorde livet surt for rumenske forsvarsspillere forrige helg. Braut Haaland stoppet ikke før han hadde satt tre baller i nettet bak Ciprian Tatarusanu.

Jærbuens voldsomme målappetitt blir lagt merke til over hele Europa. Og kanskje kan samarbeidet med Ødegaard fortsette på klubbnivå i fremtiden?

Den spanske avisen AS skriver nemlig at Real Madrid sikter seg inn på å signere Haaland i 2022. Ifølge avisen er hovedmålene i 2021 den franske duoen Kylian Mbappé og Eduardo Camavinga. Real Madrids spissplan er å satse på Karim Benzema til kontrakten hans løper ut sommeren 2022. Etter det vil det åpne seg for Braut Haaland, skriver avisen. Borussia Dortmund ønsker heller ikke å la Haaland dra før om ett og et halvt år.

Real Madrid-trener Zinedine Zidane fikk spørsmål om både «Ødda» og Braut Haaland på fredagens pressekonferanse. Den franske fotballegenden bekreftet at han så begge i aksjon i løpet av landslagsuken.

– Ja, jeg så kampene. Ikke live, men ja. Martin spilte i en litt annerledes rolle i en midtbanefirer, men gjorde det greit. Når de drar på landslagsopphold håper jeg at de spiller. Og om Haaland? Han er ikke min spiller, men han er en god spiller, sier Zidane.

Braut Haaland prydet fremsiden av de to store spanske sportsavisene Marca og AS på tirsdag.

«Haaland er alternativet om Mbappé ikke kan signeres», slo Marca fast på sin forside.

TV 2s La Liga-ekspert Guillem Balagué mener Real Madrid-ryktene må tas med en klype salt, først og fremst fordi økonomien til men spanske storklubben ikke er som i Galaticos-dagene.

– Det Real Madrid gjør veldig godt er å skjule det faktum er at de er i finansielle vanskeligheter, slik alle andre er. De er gode til å lekke historier som får det til å se ut som de kan kjøpe hvem som helst i verden, men ser man tilbake på det ser man at de ikke har vært i stand til å gjøre det på en stund, sier Balagué.

Han tror ikke Real Madrid kan få i både pose og sekk.

– De har en veldig, veldig, veldig klar tanke om hva de ønsker å gjøre. De har spart og forberedt seg på å overbevise Mbappé, og alt annet er en distraksjon. En god distraksjon. Det er åpenbart at de har fulgt Haaland tett i noen år, men problemet er at de må velge, påpeker Balagué.