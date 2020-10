Ida Fladen: – Det er klart at jeg har lyst på en å dele livet med, men det viser seg at det ikke er så lett

I podkasten «Ida med hjertet i hånden» har TV-profil Ida Fladen (34) fått artister, skuespillere, influensere og store idrettsprofiler til å åpne seg opp om det aller helligste; nemlig kjærlighetslivet.

Fladen tror det er flere årsaker til hvorfor så mange velger å dele sine erfaringer og opplevelser med henne.

– Jeg liker veldig godt å prate med folk, og jeg tror folk liker å prate med meg. Det tror jeg er fordi jeg er veldig lite dømmende, og veldig nysgjerrig. Jeg opplever det privat og – at venner og folk rundt meg liker å prate med meg. Jeg er takknemlig for det.

– Terapeutisk

70 episoder senere har Fladen lært mye av sine gjester, ifølge henne selv.

– Jeg føler nesten det er terapeutisk å høre andre fortelle om sine gode og opplevelser og opp- og nedturer i kjærlighetslivet. Det er litt sånn jeg opplever at lytterne føler det også, sier hun og utdyper:

– Det å høre en som er et forbilde fortelle gjerne om litt tøffe ting, tror jeg er inspirerende for mange, og som gjør at man ikke føler seg så alene i det man står i. Det gjelder for meg også.

For det er ingen hemmelighet at 34-åringen ønsker seg en kjæreste. Selv om hun fortsatt er singel, har hun fortsatt håp.

– Den drømmen lever absolutt. Det er klart at jeg har lyst på en å dele livet med, men det viser seg at det ikke er så lett, og hvert fall ikke når man er midt i en pandemi, sier hun og fortsetter:

– Jeg har vært i lange forhold to forhold tidligere som jeg har syntes vært helt topp, så jeg vet at kjærligheten finnes.

Dating-brems

Koronaviruset har satt en stopper for mye av det elementære i hverdagen. Også når det kommer til dating. Det har Fladen selv fått kjenne på.

– Det viser seg at det er ikke drømmen å være singel og på leting under en pandemi. Du er mye mer inne og du skal helst ikke møte så mye folk, så jeg tror ikke at det er nå i aller nærmeste fremtid at jeg møter noen.

TV-profilen legger ikke skjul på at singeltilværelsen kan være litt kjedelig iblant.

– Det er hvert fall kjedelig nå. Da jeg var litt yngre, syntes jeg det var kjempegøy, for man er veldig uavhengig og det er mye gøy man kan finne på som singel. Men det er klart at nå er jeg 34 år, og da lever man ikke livet så voldsomt lenger. I hvert fall ikke venninnene mine, og det er naturlig at folk etablerer seg, så nå synes jeg faktisk det er ganske kjedelig, sier hun og konkluderer med følgende:

– Men man må ha selvironi på det. Det er mange på min alder som er single, så man må tulle litt med det, også kjenner folk seg igjen i det. Det ordner det seg forhåpentligvis til slutt.