Slik skal popstjernen fjerne tabu rundt kvinnelig masturbasjon: – Jeg onanerte ikke da jeg var ung

I et eksklusivt presseevent som God kveld Norge har vært med på, åpner sangstjernen opp om utfordringer tilknyttet onani.

Allen ønsker å skape et mer åpent og sexpositivt samfunn, og har de siste månedene jobbet sammen med det tyske merket «Womanizer» for å lage sitt eget produkt, «Liberty», som lanseres i samarbeid med Kondomeriet.

– Sexleketøy blir fremdeles sett på som et tabu siden de relateres til onani og kvinners nytelse. Kvinners nytelse i seg selv er et tabubelagt tema. Den eneste måten å fjerne tabubelagte temaer på, er å snakke åpent om dem, regelmessig og uten skam eller skyldfølelse, sier Allen.

Utfordringer rundt onani

Den britiske musikeren er kjent for hitlåter som «Smile», «Fuck You» og «Hard out Here». Allen er også storesøsteren til Alfie Allen (29), som spiller Theon Greyjoy i suksesserien «Game Of Thrones».

I 2018 ga hun ut boken «My thoughts exactly». Der skriver hun at hun ikke oppnådde en orgasme før hun var i 20-årene.

«Jeg onanerte ikke da jeg var ung eller i tenårene. Heller ikke i mesteparten av tjueårene mine. Det er vanskelig for meg finne ut hvorfor. Jeg følte ikke at jeg fortjente det.» Skriver Allen i boken.

Videre i boken skriver hun følgende:

«Hvis du i store deler av barndommen din føler deg usynlig, og det føles merkelig å skulle begynne å vie for mye oppmerksomhet til deg selv.»

– Kvinner har blitt degradert

Familieterapeut og sexolog Thomas Winther forteller at gjennom årene har det blitt lagt mye mer synd og skam tilknyttet kvinners seksualitet, enn mannens.

– Kvinners seksualitet har vært et ikke-tema opp gjennom historien. Det har vært veldig opp og ned. Kvinner har blitt degradert som seksuelle vesener. Vi har lagt mye mer synd og skam på kvinners seksualitet, forklarer han.

Han understreker at når man har sex er det viktig å ha med seg hodet og at prestasjon kan være et hinder for orgasmen.

– Seksualiteten er viktig for oss. Onani er positivt for mange ting. Når man får orgasme produserer man oksytosin. Det er et hormon som gjør deg vel, man føler seg bedre og man får nytelse og glede. Man kan bruke kroppen sin til bare det å ha det godt og kanskje glemme litt dette med prestasjon og alt mulig, hevder Winther.

Videre sier familieterapeuten at opp gjennom har samfunnet behandlet gutter og jenter forskjellig i forhold til deres seksualitet.

– Seksualiteten har vi med oss fra unnfangelsen, men man passer på jenters seksualitet på en helt annen måte enn hos gutter og det gjør man helt fra de er spedbarn. Vi forvalter seksualiteten til gutter og jenter på helt forskjellige måter og det har vi alltid gjort, understreker Winther.