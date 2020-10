Klopp mener Everton er tittelutfordrer

Se Everton-Liverpool klokken 13.30 på lørdag på TV 2 Sport Premium og Sumo!

Når Liverpool tar den korte turen over Stanley Park for byderbyet mot Everton, så er ting ikke helt som det pleier.

Gir ros

«The Blues» er nemlig for øyeblikket best i byen. Og best i England. På spørsmål om Everton er en tittelutfordrer, svarer Klopp:

– Ja. Man trenger ikke å være manager for å se det. Det er klart at de har gjort gode overganger. Carlo er en sensasjonell manager. Det var alltid tydelig, skulle han få tid til å bygge noe, så ville han få det til.

– De ser veldig veldig bra ut. Jeg skulle selvfølgelig helst sagt noe annet. De er en reell utfordrer, sier Klopp på pressekonferansen dagen før derbydagen.

Samtidig påpeker Klopp at det ikke bare er Everton som har gjort kampen om å forsvare ligagullet mer utfordrende.

– Mange gjorde bra overganger som ga mye mening, alle lagene vil forbedre seg. Det vet vi om, så derfor må vi være klar for alle disse kampene. Innen 24 timer kan vi vise det.

Ikke tapt siden 2010

Under Klopps ledelse har ikke Liverpool tapt et Merseyside-derby. Faktisk har ikke de røde tapt et derby siden 2010.

Klopp ble spurt om han derfor ikke har følt det «ekte» derbyet så langt som Liverpool-trener, da hans klubb har vært så dominerende.

– Jeg vet ikke helt hva du mener ... «hva det betyr å tape derbyet?» Jeg har tapt nok derbyer i mitt liv, jeg trenger ikke å oppleve det igjen.

– Alle kampene er tøffe, spesielt siden dere lager så mye styr rundt den. Den bygges veldig opp. Vi respekterer alltid Everton, og det gjør vi denne gangen også og med god grunn. De er et godt fotballag, spesielt nå.

