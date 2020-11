To ute av Torpet etter «alle-mot-alle»-kamp

Det nærmer seg stadig finale på Torpet, og kampen om hvem som skal få komme inn på Farmen-gården drar seg til.

Denne uken fikk trioen på Torpet seg en overraskelse da neste deltaker fra Farmen dukket opp tidligere enn de hadde forventet.

Farmen-utfordreren Marianne Lambersøy (49) fant seg raskt til rette sammen med den svært sammenspleisede trioen, Karianne Amlie Wahlstrøm (29), Mathias Scott Pascual (27) og Olav Harald Ulstein (58).

– Jeg hadde noen fantastiske dager der inne og nøt hver eneste dag. Vi dro på fisketurer, sopptur og bærtur, stelte med dyrene, hadde gode samtaler og koselige frokoster, lunsjer og kveldsmater med de midlene vi hadde der inne. Vi grein litt, lo mye og hadde egentlig en veldig sterk bonding-opplevelse, forteller Lambersøy til TV 2 etter å ha kommet tilbake til 2020.

Trangt om plassen

De fire deltakerne rakk derimot ikke å kose seg lenge på den lille husmannsplassen før de fikk nok en deltaker på besøk. Raymond Røskeland (37) dukket nemlig opp, etter å ha tapt tvekampen mot Daniel Viem Årdal (31) inne på Farmen.

FOLKSOMT: I utgangspunktet er det kun plass til tre deltakere på Torpet. Denne uka fikk trioen besøk av to deltakere til. Fra venstre: Karianne Amlie Wahlstrøm, Marianne Lambersøy, Olav Harald Ulstein og Raymond Røskeland. Mathias Scott Pascual bor også på husmannsplassen. Foto: TV 2.

I forkant hadde Lambersøy fortalt de tre andre om sin egen oppfattelse av deltakerne inne på Farmen-gården. Der hadde hun «advart» dem om Røskeland, ettersom hun mente han hadde ønsket å få henne ut av Farmen.

Røskeland fikk derfor en noe lunken velkomst, men brydde seg lite om det. Han kom deretter godt over ens med deltakerne etter en stund, og spesielt Ulstein.

– Olav var fantastisk å bli kjent med. Jeg lærte utrolig mye i løpet av den korte tiden med han, forteller Røskeland på telefon til TV 2.

Alle mot alle

I utgangspunktet hadde den opprinnelige trioen, som har holdt sammen på Torpet siden første uke, planlagt å sende Mathias Scott Pascual (28) ut i duellen mot neste person fra Farmen, ettersom de to andre hadde tatt hver sin kamp tidligere.

Slik ble det derimot ikke, for på Torpet er det kun plass til tre deltakere samtidig. Alle fem måtte derfor i kamp mot hverandre. Det likte Torpet-beboer Karianne Amlie Wahlstrøm (30) spesielt dårlig, ettersom hun i utgangspunktet skulle vært immun mot konkurranse denne uken.

Tre konkurranser

Konkurransene besto av tre deler, hvor deltakerne konkurrerte i å kaste hestesko, kunnskap og å balansere en kniv på hånda. Mathias Scott Pascual gikk seirende ut av første runde, før Olav Harald Ulstein sikret seg den andre seieren i kunnskapskonkurransen.

TOK ANDREPLASSEN: Olav Harald Ulstein (58) sikret seg nok en uke på Torpet, etter at Mathias Scott Pascual vant hestesko-konkurransen. Foto: TV 2.

I siste og avgjørende del, hvor de skulle balansere en kniv på hånda, måtte Torpet-nykommeren Raymond Røskeland kaste inn håndkleet først.

– Det var jo selvfølgelig trist å reise hjem, men det var vel egentlig noe jeg bestemte meg for i siste øyeblikk. Jeg skjønte at hvis jeg holdt lenger, så hadde Karianne mistet kniven, for hun sto og skalv. Samtidig forsto jeg at jeg ikke kunne slå Marianne i å holde den kniven, og da syntes jeg det var bedre å holde den gjengen som hadde vært der i alle de ukene samlet. Så kniven gikk i bakken, forteller Røskeland.

Gav bort seieren

Deretter sto det mellom Marianne Lambersøy og Karianne Amlie Wahlstrøm. Til slutt valgte Lambersøy å gi seg, for å la den opprinnelige trioen få fortsette sammen på Torpet.

Da brøt Wahlstrøm ut i gledestårer.

BRAST I GRÅT: Karianne Amlie Wahlstrøm klarer ikke å holde tilbake tårene Marianne Lambersøy gir henne seieren. Foto: TV 2.

– Jeg tenkte at hun hadde vært her en måned lenger meg, hun har en veldig nær relasjon med de to andre her inne og hun har satset mye tid, krefter og dager på å være der. Men jeg klarte ikke å bestemme meg, så jeg lot Mathias bestemme, forteller Lambersøy til TV 2.

I Torpet-episoden kan man se at Lambersøy spør Pascual om råd, og får et nikk til svar. Dermed trekker 49-åringen seg og Wahlstrøm har vunnet.

– Hun hadde vunnet. Jeg hadde tapt. Det er bare fordi hun er så raus og god at jeg er her, sier en overlykkelig Wahlstrøm i episoden etter hendelsen.

Angret etterpå

I etterkant av konkurransen har Lambersøy vært svært usikker på om hun tok det riktige valget.

– Det gikk først opp for meg da jeg ble intervjuet etterpå og tenkte «dette var faktisk et stort offer, jeg er kjempelei meg». Så jeg begynte å hulke, sier Lambersøy til TV 2 med bristende stemme.

Det ble ikke bedre da 49-åringen kom på hotellet etterpå og kunne ringe hjem til barna.

– Jeg trodde ungene mine ville bli glad for at jeg kom hjem, men så ble de kjempeskuffa for de ville bare at jeg skulle være der inne. Han ene hadde lyst til å legge på røret nesten, og når de i tillegg hører at jeg har latt det gå videre uten å prøve sa de: «det var det eneste jeg ville at du ikke skulle gjøre, å la seieren gå til noen andre», forteller trebarnsmoren og legger til:

– Da ble jeg så lei meg, og angret på at jeg hadde gjort det. Men jeg håper jo at ungene mine forstår hvorfor jeg gjorde det når de ser dette på TV etterpå.

Viktig for Farmen-deltakere

Røskeland hyllet oppholdet på Torpet og mener opplevelsen kan være viktig for deltakere som har vært på Farmen.

– Det var dritdigg å komme på Torpet. Jeg tror det er veldig viktig for alle de som har vært på Farmen å komme til Torpet og prate med disse deltakerne som hadde vært med på dette før. Det var en veldig grei måte å lande på, og på Torpet kommer du plutselig til fantastisk god mat, med salt og pepper – basisvarer som de ikke har inne på gården, forteller 39-åringen til TV 2.

BRA OPPHOLD: Raymond Røskeland synes oppholdet med de andre deltakerne på Torpet var fantastisk. Foto: TV 2.

Han innrømmer samtidig at det er kjedelig å tenke på at både Farmen- og Torpet-eventyret er over for hans del.

– Jeg synes alt har vært en tvers igjennom fantastisk reise og opplevelse. Jeg har fått lært meg selv å kjenne på både godt og vondt, så det er jo selvfølgelig trist. Jeg hadde jo veldig lyst til å være der videre og oppleve Torpet, så det var jo synd at det ikke ble flere dager enn det ble.

– Men sannsynligheten for å klare å komme seg inn igjen (på Farmen, journ.amn) fra Torpet, den er jo ikke så stor da, tror Røskeland og ønsker de andre deltakerne lykke til videre.

Se Torpet mandag, torsdag, fredag og søndag på TV 2 Sumo.

Se Farmen tirsdag, onsdag og søndag på TV 2 og TV 2 Sumo.