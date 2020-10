– Jeg skulle gjerne ikke ha fortalt om det

I mange år var hun en av landets mest profilerte komikere. Hun var Nytt på Nytt-stjerne, hadde en rekke stand up-show, og figurerte ofte på avisforsidene.

De siste årene har Anne-Kat. Hærland hatt en mer tilbaketrukket rolle fra rampelyset.

– Jeg forsvant ikke, selv om du ikke kan se meg. Jeg var bare et annet sted. Jeg hadde gjort det i veldig mange år, så jeg hadde bare behov for å gjøre noe annet en periode, sier hun i TV 2-programmet Presseklubben.

Tiden har hun blant annet brukt på å skrive en kokebok, hun har hatt regi på to forestillinger, vært mye ute og reist – og ikke minst sett masse nyheter.

TV-comeback

Og det er det som Hærland har sett på nyhetene de siste årene, som også er grunnen til at hun nå gjør TV-comeback.

I programmet «Hekta på Trump» reiser hun og TV 2-journalist Pål T. Jørgensen rundt og møter norsk-amerikanere i Norge. Målet er blant annet å forstå Trump-velgere.

– Jeg skjønner hvorfor folk stemte på ham i 2016. Han lovet folk gull og grønne skoger. Men at folk vil stemme på ham igjen; det begriper jeg ikke, sier hun.

Sykdommen

Samme år som Trump vant valget, i 2016, fortalte også Hærland om den uhelbredelige øyesykdommen hun har, som gjør at hun gradvis mister synet.

Se intervjuet der Anne-Kat. Hærland forteller om hvordan det går i dag, i videovinduet øverst i saken.

– Hvor mye ser du nå?

– Det er en veldig kompleks sykdom. Jeg har ikke sidesyn. Jeg ser deg helt fint, for eksempel, men ingenting av det som er på sidene. Så det betyr at det er mye praktiske problemer. Du kan se det på meg hvis du bor sammen med meg eller er sammen med meg. Da vil du se at jeg sliter med å gå i trapper og velter mye glass og sånn, men jeg funker helt fint likevel.

– Jeg er ikke smittefarlig, og jeg er ikke kav blind. Og det kommer til å ta lang tid.

«Har du blitt blind ennå?»

Etter at hun fortalte om sykdommen, har hun også måttet tåle utallige spørsmål fra journalister om nettopp det.

– Jeg fortalte om det for at det skulle bli lettere for meg å be om hjelp og prøve å fortelle litt om hva sykdommen er. Men det eneste som skjedde, er at i hvert eneste intervju etterpå, så spør de: «Har du blitt blind ennå?».

– For mediebildet går så fort nå at folk forventer at hvis noen snakker om kreft på fredag, så bør de enten være kurert eller døde på søndag. Ellers blir vi som lesere veldig skuffet og tror at de «faker» det.

– Skulle gjerne ikke ha fortalt

Derfor har hun også spurt seg selv om hun i det hele tatt burde ha fortalt om sykdommen offentlig.

– Jeg er litt sånn delt på om det var så veldig lurt. Jeg skulle gjerne ikke ha fortalt om det for å slippe å ha de spørsmålene om hvordan går det med deg nå, og hvilket stadium det er på nå.

Opp og ned

Hærland forteller at hverdagen med sykdommen går opp og ned.

– Det går ikke an å kurere det, og det går den veien det går. Ja, det er ganske nedtur innimellom, men mye av tiden går det greit.

– Jeg har med dårlig syn greid å seile til Antarktis, og det er det folk med bra syn som ikke klarer i det hele tatt.

